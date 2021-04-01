Oyuncu koltukları, sahip olduğu özellikler ve konforuyla sadece oyuncular için değil, bilgisayar başında uzun vakit geçiren insanlar için de oldukça kullanışlı bir eşya. Normal bir bilgisayar koltuğundan farklı olarak oyuncu koltukları tabii ki biraz daha tuzlu fiyatlara sahipler. Biz de sizler için piyasadaki en uygun fiyatları bularak bir ucuz oyuncu koltuğu listesi hazırladık, dilerseniz gelin beraber göz atalım.

Bir bilgisayar sistemi toplarken yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri de kesinlikle iyi bir oyuncu koltuğudur. Eğer bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyorsanız ve sıradan bir sandalye veya koltukta oturuyorsanız, sırtınızın size zor zamanlar yaşatacağını biliyorsunuzdur. Bu noktada da gerek konforu gerek ergonomisiyle devreye oyuncu koltukları giriyor.

Şu an ülkemizdeki kur nedeniyle birçok ekipmanın fiyatı uçmuş durumda. Biz de bunun için iyi bir araştırma yapıp piyasadaki en uygun fiyatlı oyuncu koltuklarını bir araya getirdik. Tabii ki bunu yaparken ürünlerin kalitelerinin de kötü olmamasına dikkat ettik. Dilerseniz sizler için oluşturduğumuz 500-1.500 TL bandındaki en ucuz oyuncu koltuğu listemize beraber göz atalım.

En ucuz oyuncu koltuğu listesi:

Forgemobili XFly

Game Master Oyuncu Koltuğu

XFly Machete

Pitbull Gamer Oyuncu Koltuğu

Seduna Gamer Series

Ranger

Rampage KL-R60 X-Base

Z-Drive Junior

Rampage KL-R56 Hydra

Atlantix Espor Oyuncu Koltuğu

En ucuz oyuncu koltuğu: XFly 2390C

Ortalama fiyat: 600 TL

Listemizdeki en ucuz oyuncu koltuğu olan XFly 2390C, modern görünümü ve hoş renk skalasıyla bilgisayar masanıza güzel bir görünüş katıyor. Terletmeyen fileli kumaşa sahip olan koltuğun kumaşı silinebilir malzemeden yapılmıştır. 32 dans süngere sahip olan koltuğun kumaşı ayrıca esneme yapmıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sade bir görüntü arayanlara: Game Master Oyuncu Koltuğu

Fiyatı: 700 TL

Listemizdeki en sade görünüme sahip olan Game Master oyuncu koltuğu, kırmızı ve siyah renklerinin oluşturduğu güzel bir görüntüye sahip. Üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan koltuk, tamamen deriden tasarlanmış ve yükseltilip alçaltılabiliyor. Maalesef koltuğun arkaya yatma özelliği bulunmuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem uygun fiyat hem de şıklık arayanlara: XFly Machete

Fiyatı: 739 TL

14 kg ağırlığa sahip XFly Machete, yüksek yoğunluklu gri süngerden yapılan oturma kısmıyla uzun süreli oturmalarda konfor sağlıyor. Plastik kola sahip oyuncu koltuğunun geri kalan kısmı tamamen deri ile kaplı. Yükseltme ve alçaltma özelliklerine sahip koltuğun yatırma özelliği bulunmuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun oynarken masaj yapan koltuk: Pitbull Gamer Oyuncu Koltuğu

Fiyatı: 999 TL

Baş ve sırt destek yastığı bulunan Pitbull Gamer oyuncu koltuğunun ayarlanabilir kolçakları mevcut. Deri döşemesi ve pedli kenar döşemeleriyle uzun süreli oturmalarda konfor sunan koltuğun iç iskeleti de kırılmaz malzemeden yapılmış. Listemizdeki diğer koltuklardan farklı olarak bu üründe dahili olarak titreşimli masaj minderi bulunuyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

180 derece yatırılabilen: Seduna Gamer Series

Fiyatı: 1.199,90 TL

Listemizdeki ilk 180 derece yatırılabilme özelliğine sahip olan oyuncu koltuğu olan Seduna Gamer Series’in kolçakları da hareket ettirilebiliyor. İş, oyun ve film izleme modu bulunan koltuğun boyun desteği de bulunmakta. Deri kaplaması ve gri süngerli oturma kısmıyla maksimum konfor sunan Seduna Gamer Series’ın tek renk seçeneği bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yumuşak yastıkla sırtınızı destekleyen: Ranger

Fiyatı: 1.299 TL

Şık tasarımı ve birden fazla renk seçeneği ile Ranger oyuncu koltuğu, uzun süreli oturmalarda kullanıcının rahatını en üst düzeyde tutmaya olanak sağlıyor. 180 derece geri yatma özelliği ve 3D kolçakları bulunan koltuğun sırt ve boyun kısmında yumuşak yastıklar bulunuyor. Koltuğun orta kısımları file, geri kalanı ise deri ile kaplanmış. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sade ve tam fonksiyonlu: Rampage KL-R60 X-Base

Fiyatı: 1.399 TL

Bir oyuncu koltuğunda arayabileceğiniz tüm özelliklere sahip olan Rampage KL-R60 X-Base oyuncu koltuğu, 180 derece tam yatma özelliğine sahip. Dökme kalıp süngere ve suni deri kaplamaya sahip olan oyuncu koltuğunun bel yastığını dilerseniz çıkartarak da kullanabiliyorsunuz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ufak oyuncular için: Z-Drive Junior

Fiyatı: 1.400 TL

Çocuklar için tasarlanan Z-Drive Junior oyuncu koltuğu, minimal boyuttaki tasarımıyla ve şık görünümüyle çocuk odasında güzel bir görüntü sağlıyor. Çocuklar için oyun deneyiminden ziyade ders çalışırken, canlı ders izlerken veya internette gezinirken rahat bir oturma süresi sağlamak için tasarlanmış bu oyuncu koltuğunu çocuğunuza hediye olarak alabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tam bir fiyat performans ürünü: Rampage KL-R56 Hydra

Fiyatı: 1.499 TL

Listedeki en şık görünüme sahip olan Rampage KL-R56 Hydra oyuncu koltuğunun siyah, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan, suni deri ve dökme kalıp süngere sahip tasarımı hem rahatlık sağlıyor hem de güzel bir görüntü sağlıyor. 180 derece geriye yatma özelliğine sahip koltuğun hem bel hem de boyun yastığı ayarlanabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Listemizdeki en pahalı oyuncu koltuğu: Atlantix Espor Oyuncu Koltuğu

Fiyatı: 1.599 TL

Listemizdeki en pahalı oyuncu koltuğu olan Atlantix oyuncu koltuğu sırt, bel destek minderi, boyun minderi ve 160 derece geriye yatma özelliklerine sahip. Kurulumu oldukça kolay olan oyuncu koltuğunun siyah ve kırmızı tasarımı oldukça göz dolduruyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Atlantix espor oyuncu koltuğu ile uygun fiyatlara sahip en ucuz oyuncu koltuğu listemizi sonlandırmış bulunmaktayız. En ucuz oyuncu koltuğu gibi oyuncu ekipmanları listelerimizi, bilgisayar bileşenleri seçme rehberlerimizi ve oyuncu dostu fiyatlara sahip tüm yeni haberlerimizi görmek için sitemizi takipte kalın :)