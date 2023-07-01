Bluetooth kulaklıklar, özellikle karışan kabloyu çözmek için dakikalarca uğraşmadan, kutusundan çıkarıp direkt kulağımıza taktığımız için en rahat ve tercih edilen ürünlerden biri. Yeri geliyor müzik dinliyor yer geliyor uzun süren toplantılara katılıyoruz.
Bu yüzden kulaklığın özellikleri ve performansı oldukça önemli. Binlerce ürünün olduğu bu alanda bluetooth kulaklık seçmekte zorlananlar için fiyat performans ürünlerinden oldukça kaliteli ancak fiyatı da aynı oranda yüksek olan bazı bluetooth kulaklıklarına kadar geniş bir yelpazede ürünleri listeledik.
Kablosuz (Bluetooth) kulaklık tavsiyeleri:
- TaoTronics SoundLiberty 53 Pro
- Anker Soundcore R100 TWS
- JBL Vibe 100 TWS
- JBL Tune 510BT
- JBL Wave 300 TWS
- Jabra Elite 3 TWS
- Samsung Galaxy Buds2
- Jabra Elite 7 Pro
- Skullcandy Crusher
- Sony LinkBuds S
- Sennheiser Momentum TWS 3
- Apple AirPods (3. nesil)
- Apple AirPods Pro (2. nesil)
- Sennheiser Momentum 4
- Sony WH-1000XM5
Aktif gürültü engelleme yok ama aratmıyor TaoTronics SoundLiberty 53 Pro:
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok
- Mikrofon: Her kulakta iki mikrofon
- Suya dayanıklılık: Var (IPX8)
- Toza dayanıklılık: Var
- Çoklu bağlantı: Yok
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj ve kullanım süresi: 2 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 6 saat kulaklık, 24 saat kutu
TaoTronics SoundLiberty 53 Pro'nun artıları ve eksileri:
|Artılar
|Eksiler
|Ses izolasyonu iyi
|ANC yok
|Basslar ve tizler dengeli
|Yüksek seste cızırtı olabiliyor
|Şarj süresi segmente göre iyi
|Bağlantı sorunları yaşanabiliyor.
Bluetooth kulaklıklar arasında fiyat/performans dengesiyle öne çıkan TaoTronics SoundLiberty 53 Pro geliştirilmiş bas özellikleriyle Hi-Fi stereo ses sunuyor. Her iki kulaklıkta yer alan ikişer mikrofonuyla, eğer çok gürültülü bir ortamda değilseniz sesinizin karşıya en net şekilde gitmesini sağlıyor. Kulaklığa göz atmak ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Biraz daha uzun kullanım süresi ve malzeme kalitesi Anker Soundcore R100 TWS:
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok
- Mikrofon: Her kulakta iki mikrofon
- Suya dayanıklılık: Var (IPX5)
- Toza dayanıklılık: Var
- Çoklu bağlantı: Yok
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj ve kullanım süresi: 1,5 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 6,5 saat kulaklık, 25 saat kutu
Anker Soundcore R100 TWS'nin artıları ve eksileri:
|Artılar
|Eksiler
|Tek şarjla kullanım süresi uzun.
|Şarj göstergesi yok,
azaldığında kırmızı ışık yanıyor.
|Ergonomik tasarıma sahip.
|Malzeme kalitesi yüksek değil.
|Bass modu yüksek performans sunuyor.
|Dip ses sorunları yaşanabiliyor.
Anker Soundcore R100 TWS bluetooth kulaklık, BassUp teknolojisine sahip ve yüksek müzik performansı sunuyor. Uzun kullanım süresi ve ergonomik tasarım gibi özellikleriyle de öne çıkıyor. Kulaklığa göz atmak ve sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Bir üsttekinin daha uygun fiyatlısı JBL Vibe 100 TWS:
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IPX2)
- Toza dayanıklılık: Yok (kapaksız)
- Çoklu bağlantı: Yok
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj ve kullanım süresi: 2 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 5 saat kulaklık, 20 saat kutu
JBL Vide 100 TWS'nin artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Mikrofon performansı başarılı
|Ses seviyesi düşük
|Kutu mıknatısları güçlü
|Kutu kapaksız
|Kulaklık konforlu
|Silikonlar her kulağa uymayabiliyor.
JBL Bluetooth kulaklıklar arasında özellikle fiyatıyla öne çıkan bu model, ANC gibi bazı özellikleri olmamasına rağmen hem mikrofon performansı hem de memnun eden şarj süresiyle tercih ediliyor. JBL'in fiyat/performans ürünü olarak öne çıkan bu kulaklığını incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kulaküstü kablosuz kulaklık arayanlara JBL Tune 510BT:
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Yok
- Toza dayanıklılık: Yok
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj ve kullanım süresi: 2 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 40 saat
JBL Tune 510BT'nin artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Şık ve konforlu tasarım.
|Uzun süreli kullanımda ağrı yapabiliyor.
|Tek şarjla uzun süreli kullanım.
|Şarj göstergesi yok.
|Yüksek ses kalitesi.
|Yüksek seste dışarı ses veriyor.
JBL'in en çok tercih edilen kulak üstü bluetooth kulaklık modellerinden olan JBL Tune 510BT, JBL Pure Bass teknolojisiyle üretildi. Hafif yapısı ve yastıklı kafa bandı sayesinde rahat kullanım sunan kulaklık uzun süreli kullanımda pek çok kulak üstü kulaklıkta olduğu gibi hafif ağrı yapsa da, genel olarak memnun eden bir performansı var. Yakından incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
JBL'in en başarılı fiyat performans modellerinden JBL Wave 300 TWS:
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IPX2)
- Toza dayanıklılık: Yok
- Çoklu bağlantı: Yok
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj ve kullanım süresi: 2 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 6 saat kulaklık, 26 saat kutu kullanımı
JBL Wave 300 TWS'nin artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Tek kulaklıkla tam kontrol ve kullanım
|Kulaklık takma-çıkarma ile
başlat/durdur özelliği yok.
|Yüksek ses ve bass performansı
|Yüksek seste dışarı ses veriyor.
|Uzun süreli kullanımda bile ağrı yapmıyor.
|Malzeme kalitesi orta seviyede.
JBL Wave 300 TWS bluetooth kulaklık, günlük kullanım, müzik dinleme ve sesli görüşmeler için oldukça ideal. Hem mikrofon performansı hem de ses performansıyla memnun eden ürün, fiyatıyla da dengeli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. JBL Wave 300 TWS'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
ANC'li ve pil süresi daha uzun Jabra Elite 3 TWS:
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IP55)
- Toza dayanıklılık: Var (IP55)
- Çoklu bağlantı: Yok
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj ve kullanım süresi: 3 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 7 saat kulaklık, 21 saat kutu kullanımı
Jabra Elite 3'ün artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Mikrofonların performansı çok iyi.
|Dış ses izolasyonu yetersiz.
|Güçlü bass performansı.
|Kısıtlı uygulama özellikleri.
|Otomatik uyku mode var.
|Malzeme kalitesi orta seviyede.
Jabra'nın büyük beğeni toplayan Elite serisinin ilk üyelerinden olmasına rağmen günümüzde bile yeterli performans sunan Elite 3, yüksek mikrofon ve ses performansının yanında ergonomik tasarımı ile de öne çıkıyor. Kulaklık aynı zamanda sunduğu özellikleri de düşününce fiyat dengesiyle de dikkat çekiyor.
Eğer bir Samsung telefonunuz varsa mükemmel uyum, ancak diğer telefonlarla da kullanılabilen en iyi kulaklıklardan Samsung Galaxy Buds2
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IPX2)
- Toza dayanıklılık: Var
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj ve kullanım süresi: 1,5 saatte %100 şarj,
- Pil ömrü: 5 saat kulaklık, 20 saat kutu kullanımı
Samsung Galaxy Buds2'nin artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Aktif gürültü engelleme özelliği
ortam gürültülerini %98 engelliyor.
|Gecikme ve bağlantı sorunları olabiliyor.
|Hem mikrofon hem ses performansı çok iyi.
|Yüksek seste cızırtı olabiliyor
|Hızlı şarj oluyor, uzun süre kullanım sunuyor.
|Uzun süreli kullanımda ağrı yapabiliyor.
Samsung'un büyük beğeni toplayan bluetooth kulaklık serisi Galaxy Buds'ın özellikleri ile öne çıkan üyesi Galaxy Buds2, yüksek ses performansı ve suya dayanıklılık gibi özelliklerinin yanında tasarımı ve renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kulaklık ayrıca aktif gürültü engelleme özelliğinde de kusursuz performans sunuyor. Kulaklığı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Uzun süreler boyunca kulağınızda unutabileceğiniz konfora sahip Jabra Elite 7 Pro:
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IPX7)
- Toza dayanıklılık: Var (IPX5)
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Kablosuz ve Type-C
- Şarj ve kullanım süresi: 2,5 saatte %100 şarj,
- Pil ömrü: 8 saat kulaklık, 30 saat kutu kullanımı
Jabra Elite 7 Pro'nun artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Aktif gürültü engelleme çok iyi çalışıyor.
|Mikrofon performansı eleştiriliyor.
|Tasarımı uzun süreli kullanımda rahatsız etmiyor.
|Kulaktaki duruşunun değişmesi
performansı etkiliyor.
|Hızlı ve kablosuz şarj özelliği ile pil performansı başarılı.
|Ses gecikmesi ve
kaymalar olabiliyor.
Jabra Elite serisinin en son üyesi Elite 7 Pro, yüksek ses performansı, başarılı aktif gürültü engelleme gibi özelliklerinin yanında küçük ve kullanışlı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Üst seviyede performans sunan kulaklıklar arasında dikkat çeken kulaklık, profesyonel bir deneyim isteyenler tarafından tercih ediliyor. Jabra Elite 7 Pro'yu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kulaküstü ve hem mobil hem de PC oyuncuları için ideal: Skullcandy Crusher
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var
- Toza dayanıklılık: Var
- Çoklu bağlantı: Yok
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj: 3 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 40 saat
SkullCandy Crusher'ın artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Mikrofon kalitesi çok iyi
|Yüksek seste boğukluk olabiliyor.
|Ses kalitesi oldukça başarılı.
|Uzun süreli kullanımda ağrı yapabiliyor.
|Hızlı şarj desteği var ve
tek şarjla uzun süre kullanım sunuyor.
|Kafa bandı malzemesi dayanıksız.
Güçlü bass sürücüleri ile üstün ses deneyimi sunan SkullCandy Crusher, 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ürünü kendi sitesinde yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Kutuya bir daha koymadan 9 saat boyunca çalışıyor: Sony LinkBuds S
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IPX4)
- Toza dayanıklılık: Yok
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj: 2,5 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 9 saat kulaklık, 20 saat kutu kullanımı
Sony LinkBuds S'in artıları ve eksileri:
|Artılar
|Eksiler
|Tasarımı ergonomik;
uzun süreli kullanımda bile konfor sunuyor.
|Kademeli şarj göstergesi yok.
|Ses kalitesi yüksek.
|Mikrofon ses aktarırken
arka plan seslerini de alıyor.
|Dokunmatik sensör özelleştirmeleri var.
|Kablosuz şarj özelliği yok.
Sony LinkBuds S, geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanılarak üretilen çevreci bir ürün olarak öne çıkıyor. Ses kalitesinin yanında kutusu ve kulaklıklar minimal boyutlarda, bol renk seçeneği var ve sağlam yapıya sahip. Satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kablosuz kulalık rüyanıza girse bunu görebilirsiniz Sennheiser Momentum TWS 3:
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IPX4)
- Toza dayanıklılık: Var
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Type-C ve kablosuz
- Şarj: 1,5 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 9 saat kulaklık, 28 saat kutu kullanımı
Sennheiser Momentum TWS 3'ün artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Mikrofonlar gürültülü
ortamda bile yüksek performans sunuyor.
|Bağlantı sorunları yaşanabiliyor.
|Ses performansı çok iyi.
|Uzun süreli kullanımda ağrı yapabiliyor.
|Gürültü engelleme ve transparan duyma modu
çok iyi çalışıyor.
|Şarj süresi verilen sürelerle uyuşmuyor.
Yüksek ses kalitesi denildiğinde herkesin aklına gelen ilk markalardan olan Sennheiser'ın Momentum TWS 3 modeli, hem mikrofon hem ses performansıyla bulunduğu segmentin en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bir Apple klasiği AirPods (3. nesil)
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IPX4)
- Toza dayanıklılık: Var
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Lightning/Kablosuz
- Şarj: 1 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 6 saat kulaklık, 30 saat kutu kullanımı
Apple AirPods'un artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Ses kalitesi üst seviyede.
|Gürültü engelleme yok.
|Tasarımı ergonomik ve kullanışlı.
|Yüksek seste kulakta ağrı yapabiliyor.
|Şarj süresi uzun.
|Toza dayanıklı değil.
Apple'ın son nesil AirPods'ları, hem ses kalitesi hem de şık ve konforlu tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak fiyatına kıyasla özellikle aktif gürültü engelleme gibi özelliklerinin olmaması eksi diyebiliriz. Kulaklığı sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Standart modelin ANC'li ve üst kaliteli versiyonu Apple AirPods Pro (2. nesil)
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var (IPX4)
- Toza dayanıklılık: Var
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Lightning/Kablosuz
- Şarj: 1 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 6 saat kulaklık, 30 saat kutu kullanımı
Apple AirPods Pro'nun artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Kulak ve yüz şekline göre
kişiye özel deneyim sunan
''Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses'' özelliği.
|Bazı uygulamalarda ses aktarımı sorunları var.
|Sesli komut özelliği çok iyi çalışıyor.
|Yüksek seste ses dışarı veriliyor.
|Kurulum ve bağlantı sorunları yok.
|Malzeme kalitesin fiyatına göre düşük.
Apple'ın son nesil AirPods Pro modeli, ses kalitesi konusunda en üst seviyede deneyim sunarken, uzun şarj süresi ve ''Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses'' gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.
Kalitenin kulaküstü hali Sennheiser Momentum 4
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Var
- Toza dayanıklılık: Var
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj: 1 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 5 dakikalık şarjla 4 saat, 6 saat standart, 30 saat kutu kullanımı
Sennheiser Momentum 4'ün artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Hafif ve konforlu tasarım.
|Uzun süreli kullanımda
kafa bandı ağrı yapabiliyor.
|Ses ve mikrofon kalitesi yüksek.
|Bağlantı sorunları yaşanabiliyor.
|Hızlı şarj özelliği var.
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Kullanım süresi verilen
Sennheiser Momentum 4, her yönüyle yüksek performans arayanların tercih edeceği başarılı bir kulak üstü kulaklık. Fiyatı her ne kadar yüksek olsa da, eğer hem kullanım süresi, hem ses kalitesi hem de konforu bir arada arıyorsanız, göz atmak isteyebilirsiniz. Daha yakından incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Üst segment ve ömürlük kulaklık arayanlara Sony WH-1000XM5
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: Yok
- Toza dayanıklılık: Yok
- Çoklu bağlantı: Var
- Şarj tipi: Type-C
- Şarj: 3 saatte %100 şarj
- Pil ömrü: 3 dakikalık şarjla 3 saat kullanım
Sony WH-1000XM5'in artıları ve eksileri
|Artılar
|Eksiler
|Aktif gürültü önleme çok iyi çalışıyor.
|Büyük ve kaba bir tasarım var.
|Hafif ve yumuşak yastık pedleri ile
uzun süreli kullanımda rahat hissettiriyor.
|Yastıkların materyali sebebiyle terleme olabiliyor.
|Ses dengesi son derece başarılı.
|Ses kalitesi fiyatı da düşünüldüğünde
kimi durumlarda yetersiz bulunuyor.
Sony'nin hem ses kalitesi hem konforuyla öne çıkan kulaklığı, üstün performansıyla profesyonel bir kulaklık arayanlar için iyi bir seçenek. Kulaklığa göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Fiyatı ve performansıyla dikkat çeken en iyi bluetooth kulaklıklarını listeledik. Alacak olsanız sizler hangi kulaklığı tercih edersiniz?