Bluetooth kulaklıklar neredeyse hayatımızın her anında vazgeçilmezlerden biri haline gelmiş durumda. Yüzlerce markanın rekabet ettiği bu pazarda yer alan, fiyatı ve özellikleriyle bütçenize uygun olabilecek bluetooth kulaklık önerileri hazırladık.

Bluetooth kulaklıklar, özellikle karışan kabloyu çözmek için dakikalarca uğraşmadan, kutusundan çıkarıp direkt kulağımıza taktığımız için en rahat ve tercih edilen ürünlerden biri. Yeri geliyor müzik dinliyor yer geliyor uzun süren toplantılara katılıyoruz.

Bu yüzden kulaklığın özellikleri ve performansı oldukça önemli. Binlerce ürünün olduğu bu alanda bluetooth kulaklık seçmekte zorlananlar için fiyat performans ürünlerinden oldukça kaliteli ancak fiyatı da aynı oranda yüksek olan bazı bluetooth kulaklıklarına kadar geniş bir yelpazede ürünleri listeledik.

Kablosuz (Bluetooth) kulaklık tavsiyeleri:

Aktif gürültü engelleme yok ama aratmıyor TaoTronics SoundLiberty 53 Pro:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok

Yok Mikrofon: Her kulakta iki mikrofon

Her kulakta iki mikrofon Suya dayanıklılık: Var (IPX8)

Var (IPX8) Toza dayanıklılık: Var

Var Çoklu bağlantı: Yok

Yok Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj ve kullanım süresi: 2 saatte %100 şarj

2 saatte %100 şarj Pil ömrü: 6 saat kulaklık, 24 saat kutu

TaoTronics SoundLiberty 53 Pro'nun artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Ses izolasyonu iyi ANC yok Basslar ve tizler dengeli Yüksek seste cızırtı olabiliyor Şarj süresi segmente göre iyi Bağlantı sorunları yaşanabiliyor.

Bluetooth kulaklıklar arasında fiyat/performans dengesiyle öne çıkan TaoTronics SoundLiberty 53 Pro geliştirilmiş bas özellikleriyle Hi-Fi stereo ses sunuyor. Her iki kulaklıkta yer alan ikişer mikrofonuyla, eğer çok gürültülü bir ortamda değilseniz sesinizin karşıya en net şekilde gitmesini sağlıyor. Kulaklığa göz atmak ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Biraz daha uzun kullanım süresi ve malzeme kalitesi Anker Soundcore R100 TWS:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok

Yok Mikrofon: Her kulakta iki mikrofon

Her kulakta iki mikrofon Suya dayanıklılık: Var (IPX5)

Var (IPX5) Toza dayanıklılık: Var

Var Çoklu bağlantı: Yok

Yok Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj ve kullanım süresi: 1,5 saatte %100 şarj

1,5 saatte %100 şarj Pil ömrü: 6,5 saat kulaklık, 25 saat kutu

Anker Soundcore R100 TWS'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Tek şarjla kullanım süresi uzun. Şarj göstergesi yok,

azaldığında kırmızı ışık yanıyor. Ergonomik tasarıma sahip. Malzeme kalitesi yüksek değil. Bass modu yüksek performans sunuyor. Dip ses sorunları yaşanabiliyor.

Anker Soundcore R100 TWS bluetooth kulaklık, BassUp teknolojisine sahip ve yüksek müzik performansı sunuyor. Uzun kullanım süresi ve ergonomik tasarım gibi özellikleriyle de öne çıkıyor. Kulaklığa göz atmak ve sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir üsttekinin daha uygun fiyatlısı JBL Vibe 100 TWS:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok

Yok Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IPX2)

Var (IPX2) Toza dayanıklılık: Yok (kapaksız)

Yok (kapaksız) Çoklu bağlantı: Yok

Yok Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj ve kullanım süresi: 2 saatte %100 şarj

2 saatte %100 şarj Pil ömrü: 5 saat kulaklık, 20 saat kutu

JBL Vide 100 TWS'nin artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Mikrofon performansı başarılı Ses seviyesi düşük Kutu mıknatısları güçlü Kutu kapaksız Kulaklık konforlu Silikonlar her kulağa uymayabiliyor.

JBL Bluetooth kulaklıklar arasında özellikle fiyatıyla öne çıkan bu model, ANC gibi bazı özellikleri olmamasına rağmen hem mikrofon performansı hem de memnun eden şarj süresiyle tercih ediliyor. JBL'in fiyat/performans ürünü olarak öne çıkan bu kulaklığını incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok

Yok Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Yok

Yok Toza dayanıklılık: Yok

Yok Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj ve kullanım süresi: 2 saatte %100 şarj

2 saatte %100 şarj Pil ömrü: 40 saat

JBL Tune 510BT'nin artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Şık ve konforlu tasarım. Uzun süreli kullanımda ağrı yapabiliyor. Tek şarjla uzun süreli kullanım. Şarj göstergesi yok. Yüksek ses kalitesi. Yüksek seste dışarı ses veriyor.

JBL'in en çok tercih edilen kulak üstü bluetooth kulaklık modellerinden olan JBL Tune 510BT, JBL Pure Bass teknolojisiyle üretildi. Hafif yapısı ve yastıklı kafa bandı sayesinde rahat kullanım sunan kulaklık uzun süreli kullanımda pek çok kulak üstü kulaklıkta olduğu gibi hafif ağrı yapsa da, genel olarak memnun eden bir performansı var. Yakından incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

JBL'in en başarılı fiyat performans modellerinden JBL Wave 300 TWS:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok

Yok Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IPX2)

Var (IPX2) Toza dayanıklılık: Yok

Yok Çoklu bağlantı: Yok

Yok Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj ve kullanım süresi: 2 saatte %100 şarj

2 saatte %100 şarj Pil ömrü: 6 saat kulaklık, 26 saat kutu kullanımı

JBL Wave 300 TWS'nin artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Tek kulaklıkla tam kontrol ve kullanım Kulaklık takma-çıkarma ile

başlat/durdur özelliği yok. Yüksek ses ve bass performansı Yüksek seste dışarı ses veriyor. Uzun süreli kullanımda bile ağrı yapmıyor. Malzeme kalitesi orta seviyede.

JBL Wave 300 TWS bluetooth kulaklık, günlük kullanım, müzik dinleme ve sesli görüşmeler için oldukça ideal. Hem mikrofon performansı hem de ses performansıyla memnun eden ürün, fiyatıyla da dengeli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. JBL Wave 300 TWS'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ANC'li ve pil süresi daha uzun Jabra Elite 3 TWS:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IP55)

Var (IP55) Toza dayanıklılık: Var (IP55)

Var (IP55) Çoklu bağlantı: Yok

Yok Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj ve kullanım süresi: 3 saatte %100 şarj

3 saatte %100 şarj Pil ömrü: 7 saat kulaklık, 21 saat kutu kullanımı

Jabra Elite 3'ün artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Mikrofonların performansı çok iyi. Dış ses izolasyonu yetersiz. Güçlü bass performansı. Kısıtlı uygulama özellikleri. Otomatik uyku mode var. Malzeme kalitesi orta seviyede.

Jabra'nın büyük beğeni toplayan Elite serisinin ilk üyelerinden olmasına rağmen günümüzde bile yeterli performans sunan Elite 3, yüksek mikrofon ve ses performansının yanında ergonomik tasarımı ile de öne çıkıyor. Kulaklık aynı zamanda sunduğu özellikleri de düşününce fiyat dengesiyle de dikkat çekiyor.

Eğer bir Samsung telefonunuz varsa mükemmel uyum, ancak diğer telefonlarla da kullanılabilen en iyi kulaklıklardan Samsung Galaxy Buds2

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IPX2)

Var (IPX2) Toza dayanıklılık: Var

Var Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj ve kullanım süresi: 1,5 saatte %100 şarj,

1,5 saatte %100 şarj, Pil ömrü: 5 saat kulaklık, 20 saat kutu kullanımı

Samsung Galaxy Buds2'nin artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Aktif gürültü engelleme özelliği

ortam gürültülerini %98 engelliyor. Gecikme ve bağlantı sorunları olabiliyor. Hem mikrofon hem ses performansı çok iyi. Yüksek seste cızırtı olabiliyor Hızlı şarj oluyor, uzun süre kullanım sunuyor. Uzun süreli kullanımda ağrı yapabiliyor.

Samsung'un büyük beğeni toplayan bluetooth kulaklık serisi Galaxy Buds'ın özellikleri ile öne çıkan üyesi Galaxy Buds2, yüksek ses performansı ve suya dayanıklılık gibi özelliklerinin yanında tasarımı ve renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kulaklık ayrıca aktif gürültü engelleme özelliğinde de kusursuz performans sunuyor. Kulaklığı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uzun süreler boyunca kulağınızda unutabileceğiniz konfora sahip Jabra Elite 7 Pro:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IPX7)

Var (IPX7) Toza dayanıklılık: Var (IPX5)

Var (IPX5) Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Kablosuz ve Type-C

Kablosuz ve Type-C Şarj ve kullanım süresi: 2,5 saatte %100 şarj,

2,5 saatte %100 şarj, Pil ömrü: 8 saat kulaklık, 30 saat kutu kullanımı

Jabra Elite 7 Pro'nun artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Aktif gürültü engelleme çok iyi çalışıyor. Mikrofon performansı eleştiriliyor. Tasarımı uzun süreli kullanımda rahatsız etmiyor. Kulaktaki duruşunun değişmesi

performansı etkiliyor. Hızlı ve kablosuz şarj özelliği ile pil performansı başarılı. Ses gecikmesi ve

kaymalar olabiliyor.

Jabra Elite serisinin en son üyesi Elite 7 Pro, yüksek ses performansı, başarılı aktif gürültü engelleme gibi özelliklerinin yanında küçük ve kullanışlı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Üst seviyede performans sunan kulaklıklar arasında dikkat çeken kulaklık, profesyonel bir deneyim isteyenler tarafından tercih ediliyor. Jabra Elite 7 Pro'yu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kulaküstü ve hem mobil hem de PC oyuncuları için ideal: Skullcandy Crusher

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var

Var Toza dayanıklılık: Var

Var Çoklu bağlantı: Yok

Yok Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj: 3 saatte %100 şarj

3 saatte %100 şarj Pil ömrü: 40 saat

SkullCandy Crusher'ın artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Mikrofon kalitesi çok iyi Yüksek seste boğukluk olabiliyor. Ses kalitesi oldukça başarılı. Uzun süreli kullanımda ağrı yapabiliyor. Hızlı şarj desteği var ve

tek şarjla uzun süre kullanım sunuyor. Kafa bandı malzemesi dayanıksız.

Güçlü bass sürücüleri ile üstün ses deneyimi sunan SkullCandy Crusher, 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ürünü kendi sitesinde yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kutuya bir daha koymadan 9 saat boyunca çalışıyor: Sony LinkBuds S

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IPX4)

Var (IPX4) Toza dayanıklılık: Yok

Yok Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj: 2,5 saatte %100 şarj

2,5 saatte %100 şarj Pil ömrü: 9 saat kulaklık, 20 saat kutu kullanımı

Sony LinkBuds S'in artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Tasarımı ergonomik;

uzun süreli kullanımda bile konfor sunuyor. Kademeli şarj göstergesi yok. Ses kalitesi yüksek. Mikrofon ses aktarırken

arka plan seslerini de alıyor. Dokunmatik sensör özelleştirmeleri var. Kablosuz şarj özelliği yok.

Sony LinkBuds S, geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanılarak üretilen çevreci bir ürün olarak öne çıkıyor. Ses kalitesinin yanında kutusu ve kulaklıklar minimal boyutlarda, bol renk seçeneği var ve sağlam yapıya sahip. Satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kablosuz kulalık rüyanıza girse bunu görebilirsiniz Sennheiser Momentum TWS 3:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IPX4)

Var (IPX4) Toza dayanıklılık: Var

Var Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Type-C ve kablosuz

Type-C ve kablosuz Şarj: 1,5 saatte %100 şarj

1,5 saatte %100 şarj Pil ömrü: 9 saat kulaklık, 28 saat kutu kullanımı

Sennheiser Momentum TWS 3'ün artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Mikrofonlar gürültülü

ortamda bile yüksek performans sunuyor. Bağlantı sorunları yaşanabiliyor. Ses performansı çok iyi. Uzun süreli kullanımda ağrı yapabiliyor. Gürültü engelleme ve transparan duyma modu

çok iyi çalışıyor. Şarj süresi verilen sürelerle uyuşmuyor.

Yüksek ses kalitesi denildiğinde herkesin aklına gelen ilk markalardan olan Sennheiser'ın Momentum TWS 3 modeli, hem mikrofon hem ses performansıyla bulunduğu segmentin en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok

Yok Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IPX4)

Var (IPX4) Toza dayanıklılık: Var

Var Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Lightning/Kablosuz

Lightning/Kablosuz Şarj: 1 saatte %100 şarj

1 saatte %100 şarj Pil ömrü: 6 saat kulaklık, 30 saat kutu kullanımı

Apple AirPods'un artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Ses kalitesi üst seviyede. Gürültü engelleme yok. Tasarımı ergonomik ve kullanışlı. Yüksek seste kulakta ağrı yapabiliyor. Şarj süresi uzun. Toza dayanıklı değil.

Apple'ın son nesil AirPods'ları, hem ses kalitesi hem de şık ve konforlu tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak fiyatına kıyasla özellikle aktif gürültü engelleme gibi özelliklerinin olmaması eksi diyebiliriz. Kulaklığı sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Standart modelin ANC'li ve üst kaliteli versiyonu Apple AirPods Pro (2. nesil)

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var (IPX4)

Var (IPX4) Toza dayanıklılık: Var

Var Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Lightning/Kablosuz

Lightning/Kablosuz Şarj: 1 saatte %100 şarj

1 saatte %100 şarj Pil ömrü: 6 saat kulaklık, 30 saat kutu kullanımı

Apple AirPods Pro'nun artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Kulak ve yüz şekline göre

kişiye özel deneyim sunan

''Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses'' özelliği. Bazı uygulamalarda ses aktarımı sorunları var. Sesli komut özelliği çok iyi çalışıyor. Yüksek seste ses dışarı veriliyor. Kurulum ve bağlantı sorunları yok. Malzeme kalitesin fiyatına göre düşük.

Apple'ın son nesil AirPods Pro modeli, ses kalitesi konusunda en üst seviyede deneyim sunarken, uzun şarj süresi ve ''Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses'' gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Kalitenin kulaküstü hali Sennheiser Momentum 4

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Var

Var Toza dayanıklılık: Var

Var Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj: 1 saatte %100 şarj

1 saatte %100 şarj Pil ömrü: 5 dakikalık şarjla 4 saat, 6 saat standart, 30 saat kutu kullanımı

Sennheiser Momentum 4'ün artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Hafif ve konforlu tasarım. Uzun süreli kullanımda

kafa bandı ağrı yapabiliyor. Ses ve mikrofon kalitesi yüksek. Bağlantı sorunları yaşanabiliyor. Hızlı şarj özelliği var. Kullanım süresi verilen

süreler ile örtüşmeyebiliyor.

Sennheiser Momentum 4, her yönüyle yüksek performans arayanların tercih edeceği başarılı bir kulak üstü kulaklık. Fiyatı her ne kadar yüksek olsa da, eğer hem kullanım süresi, hem ses kalitesi hem de konforu bir arada arıyorsanız, göz atmak isteyebilirsiniz. Daha yakından incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Üst segment ve ömürlük kulaklık arayanlara Sony WH-1000XM5

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon: Var

Var Suya dayanıklılık: Yok

Yok Toza dayanıklılık: Yok

Yok Çoklu bağlantı: Var

Var Şarj tipi: Type-C

Type-C Şarj: 3 saatte %100 şarj

3 saatte %100 şarj Pil ömrü: 3 dakikalık şarjla 3 saat kullanım

Sony WH-1000XM5'in artıları ve eksileri

Artılar Eksiler Aktif gürültü önleme çok iyi çalışıyor. Büyük ve kaba bir tasarım var. Hafif ve yumuşak yastık pedleri ile

uzun süreli kullanımda rahat hissettiriyor. Yastıkların materyali sebebiyle terleme olabiliyor. Ses dengesi son derece başarılı. Ses kalitesi fiyatı da düşünüldüğünde

kimi durumlarda yetersiz bulunuyor.

Sony'nin hem ses kalitesi hem konforuyla öne çıkan kulaklığı, üstün performansıyla profesyonel bir kulaklık arayanlar için iyi bir seçenek. Kulaklığa göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı ve performansıyla dikkat çeken en iyi bluetooth kulaklıklarını listeledik. Alacak olsanız sizler hangi kulaklığı tercih edersiniz?

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