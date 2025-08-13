Tesla, Çin'de Model 3'ün yeni bir versiyonunu tanıttı. Bu otomobil, Tesla'nın bugüne kadar ürettiği en uzun menzilli otomobil olarak kayıtlara geçti. Peki tek motorlu olarak satılacak yeni Model 3'ün menzili ne kadar?

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin Çin'deki oluşumu, Model 3'ün yeni bir versiyonunu tanıttı. Yeni Model 3, tasarımıyla küresel modelden ayrışmıyor ancak menzili ile dikkat çekici.

Tesla'nın Çin'de yaptığı açıklama, yeni Model 3'ün yine tek motorlu olduğunu gözler önüne seriyor. "Model 3 Long Range" olarak isimlendirilen otomobil, adından da anlaşılabileceği üzere daha fazla menzil sunuyor. Hatta Çin'in yeni Model 3'ü, Tesla'nın bugüne kadar duyurduğu en uzun menzilli otomobil olarak kayıtlara geçti.

Tesla Model 3 Long Range, 830 kilometreye varan menzil sunuyor!

Tesla Model 3 Long Range, Çin'in CLTC standartlarına göre 830 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu değer, WLTP standartlarına göre 700 kilometre civarında mesafeye denk geliyor. Tesla Model 3'ün menzilinin uzatılmasını sağlayan husus ise 78.4 kWh kapasiteli yeni bir Nikel-Kobalt-Manganez (NCM) batarya paketinin kullanılmış olması. Tesla'nın Model 3'te kullandığı yeni bataryanın LG Energy tarafından üretildiğini belirtelim.

Çin'de satışa sunulan yeni Tesla Model 3'ün motor performansı da standart Model 3'ten biraz daha iyi. Şirketin yayımladığı verilere göre Tesla Model 3 Long Range'in 0-100 km/s hızlanma süresi, 5,2 saniye. Standart Model 3'ün 0-100 km/s hızlanma süresi ise 6,1 saniye. Bu otomobile sahip olmak isteyen Çinli tüketicilerin ödemesi gereken tutar ise 37 bin 540 dolar olarak açıklandı.