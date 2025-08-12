Elektrikli otomobil pazarında abonelik hizmetleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Üreticiler, araç içi bağlantı ve eğlence paketlerinde zaman zaman fiyat güncellemelerine gidiyor. Bu durum da haliyle kullanıcıların ek özelliklere erişim maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Tesla, Türkiye’deki Premium bağlantı ücretine bir zam yaptı. Araç içi internet ve eğlence özelliklerini kapsayan hizmetin aylık ücreti, kısa süre önce yapılan güncellemeyle birlikte yüzde 133 oranında arttı. Yaşanan bu gelişme, geçtiğimiz günlerde duyurulan Geliştirilmiş Otopilot indirim kampanyasının hemen ardından geldi.

Tesla Premium bağlantı hizmetinin aylık ücreti, 150 TL’den 350 TL’ye çıkarıldı. Standart bağlantı paketi ise araç tesliminden itibaren sekiz yıl boyunca ücretsiz sunulmaya devam ediyor. Standart paket, Bluetooth üzerinden temel haritalar, navigasyon ve müzik akışı gibi özelliklerin yanı sıra, Wi-Fi üzerinden ek bağlantı imkânı sağlıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte %133 oranında arttı

Premium bağlantı paketi, Wi-Fi’ye ek olarak hücresel bağlantı üzerinden tam erişim sunuyor. Bu paket kapsamında canlı trafik görselleştirmesi, uydu haritalar, hava durumu bilgileri, video akışı, müzik servisi, internet tarayıcısı, nöbetçi modu, köpek modu ve mobil uygulama üzerinden araç kamerası görüntüleme gibi özellikler yer alıyor. Abonelik, araç içi ekran veya Tesla uygulaması üzerinden etkinleştirilebiliyor.

Son zamla birlikte Tesla sahipleri, Premium bağlantı için daha yüksek bir ücret ödeyecek. Standart bağlantı hizmeti ücretsiz olarak devam ederken, gelişmiş bağlantı özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar aylık 350 TL’lik yeni tarifeyle hizmet alabilecek.