Dünyanın En Büyük Canlısının Sesi Kaydedildi

Dünyanın en büyük ve en kadim canlısının sesi araştırmacılar tarafından kaydedildi. Bu ses oldukça ürkütücü.

"Yaşayan en büyük canlı" denildiğinde insanların aklına balinalar gibi devasa canlıların gelmesi normal olsa da, aslında en büyük canlı bir bitki. Bitki demenin biraz da haksızlık olacağı Pando adındaki canlı, aynı kökten çıkan ve aynı DNA'yı taşıyan bir orman. ABD'de Utah'ta bulunan bu orman 40 hektarlık bir alanı kaplıyor ve boyu 24 metreye kadar ulaşabiliyor. Yaşı ise 12 bin yıl olarak tahmin ediliyor. Pando'nun Arkadaşları adlı bir dernek, Pando'nun sesini kaydetti.

Ses uzmanı Jeff Rice, bir dalın kökündeki boş bir bölgeye deney yapmak için bir hidrofon yerleştirdi. Rüzgârın yapraklarda titreşimle oluşturduğu ses ve kökte yarattığı titreşim de böylece incelenebilir hâle geldi. Rice, hidrofondan gelen sesi ormandaki milyonlarca yaprağın titreşimi olarak nitelendiriyor.

Sanat eseri olacaktı bilimsel çalışmaya dönüştü

Aslında Rice bu çalışmayı, derneğin davetlisi olarak bir sanat eseri ortaya çıkarmak için gerçekleştirmişti. Şimdi ise elde ettikleri verileri bilimsel olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Zira dernek üyelerine göre bu sesler, kadim yapıya zarar vermeden köklerini ve dalları arasındaki bağlantıyı anlayabilmeyi sağlayacak.

Rice ise yaptığı açıklamada, her ne kadar bu ses oldukça etkileyici olsa da toplanan ses verileri ile çevrenin sağlığı konusunda bazı sonuçlara varılabileceğini ifade etti. Bu araştırma, son dönemde sağlığı kötüye giden Paldo'nun kurtarılması için önemli sonuçlar verebilir.

Kaydedilen sesler, 184. Amerikan Akustik Topluluğu Zirvesi'nde paylaşıldı.Sesi buradan dinleyebilirsiniz.