Endüstriyel tavuk sektörü nasıl işliyor hiç düşündünüz mü? Kafessiz Türkiye kampanya direktörü Emre Kaplan, bu sektörün arka planında tavukların yaşadığı eziyetleri paylaştı.

Kırmızı et fiyatlarının artmasıyla birlikte ülkemizde en fazla tüketilen et ürünlerinden biri olan tavuk eti, marketlere ve kasaplara gelene kadar nasıl bir süreçten geçiyor hiç merak ettiniz mi? Günümüzde hala hayvanlara en fazla eziyetin uygulandığı yer olduğu düşünülen tavuk çiftliklerine "Kafessiz Türkiye" kampanya direktörü Emre Kaplan tarafından ışık tutuldu.

Endüstriyel tavuk sektöründe yaşananları Twitter'da bir flood'la aktaran Kaplan, son derece önemli noktalara parmak bastı. Bizler de sizlere bu konuda bilinçlenmenin artması açısından Kaplan'ın açıklamalarını size aktarmaya çalışacağız.

Endüstriyel tavuk sektöründe neler yaşanıyor?

Emre Kaplan'ın açıklamalarına baktığımızda endüstriyel tavuk sektöründe durum içler acısı. Eğer sizler de bu durumun adil olmadığı düşünüyor ve konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız, Kafessiz Türkiye'nin internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.