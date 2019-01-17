Türkiye'nin en ünlü sosyal medya fenomenlerinden Enes Batur, Buket Aydın'ın hazırlayıp sunduğu '40' programına konuk oldu.

Buket Aydın tarafından sunulan ve yarışmacılara her bir soru için 2 dakika verilmek üzere, toplamda 40 sorunun sorulduğu programa Orhan Gencebay, Ata Demirer gibi ünlü isimlerin ardından Enes Batur da konuk oldu. Batur, aylık kazancından Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz ile olan sürtüşmesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

'Aylık Kazanç' Konusu

Söz konusu YouTube fenomenleri ve Enes Batur olunca ilk sorulan sorulardan biri 'aylık kazanca' dair oluyor. Buket Aydın da Enes Batur'a bu soruyu yöneltti.

Daha önce konuyla ilgili gelen hiçbir soruya yanıt vermediğini ve bu soruyu yanıtlamanın doğru olmadığını düşündüğünü söyleyen Batur, şunları kaydetti:

"Ben kazandığım parayı hiçbir yerde söylemedim, söylemem de. Çünkü şöyle bir düşüncem var; insanların beni kazandığım paraya göre nitelendirmesini istemiyorum. Çünkü ben insanları ona göre nitelendirmiyorum. Ve çoğu insan, insanların kazandığı paraya göre değer veriyor. Bunu istemiyorum, ben olduğum için Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Bu, bu kadar kazanıyor diye değer verilmesin. O yüzden hiçbir yerde de söylemeyeceğim."

Danla Biliç - Kerimcan Durmaz Gerginliği

Sosyal medya fenomenlerinin gençleri olumsuz etkilediğine yönelik suçlamaların arttığı, Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Biliç üçlüsünün hedef tahtasına oturtulduğu dönemde ciddi bir karmaşa yaşanmıştı. Durmaz ve Biliç adeta birlikte saf tutarak, Batur'un gençlere kötü örnek olduğunu belirtmişti.

Enes Batur'un bu konudaki açıklamaları şu şekilde:

"Bu şeye benziyor; 'Bizim üstümüze atıldı. Ne yapalım, ona atalım kurtuluruz.' gibi. Ama hoş değil. Onların söylemesi gereken şey; 'Biz böyle bir şey yapmıyoruz.' 'Biz onun üstüne atarsak arkamıza medyayı da alırız. Hem bizim açımızdan sıkıntı olmaz hem de yırtmış oluruz.' diyerek en kolay yolu seçtiler. Bana göre yanlış yaptılar."

Amcaya Şaka Videosu

2018'in sosyal medyada belki de en çok konuşulan konusu, Sungurtekin'in amcasına hakaretler yağdırdığı ve ciddi bel altı ifadelerin bulunduğu 'şaka' videosuydu. Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin'i kışkırttığı videoyu sosyal medyada paylaşmış, gelen büyük tepkiler sonrasında videoyu kaldırararak her şeyin planlı olduğunu iddia etmişti.

İşte Enes Batur'un konuya açıklık getirdiği sözleri:

"Olayın hakaret kısmını biliyorlar. Çünkü haber kanalları bunu göstermek istedi. Bir anda, 'Enes Batur'un açığını bulduk, kötü bir şeyler yapıyor.' sandılar. Ben de saf bir insanım ya kötü bir şey yapıyorum. Onu da bana saldırsınlar diye Youtube'da yayınlıyorum. Onu anlayamadılar çok. Direkt atladılar, 'Burada Enes Batur'u kötü göstermeliyiz.' diye.

"Sonra videonun kamera arkasını yayınladım. Şöyle gerçekleşiyor. Amcam diyor ki bana, 'Bana X de." diyor. Ben de diyorum ki 'X'. Böyle bir şey olarak gerçekleşiyor. Benim açığımı arıyorsunuz ve bunu haber yapıyorsunuz. Fakat ikinci yayınladığım videoda çok güzel konulara değindim, çok güzel mesajlar verdim. Fakat hiçbir haber kanalı bunu haber yapmadı. Sadece, 'Kötü bir şey yaptı ve onu kaldırdı.' şeklinde göstermeye çalıştılar. Ama öyle bir şey yok."

40 programının Enes Batur'u konuk ettiği bölümün tamamı, bugün CNN Türk'ün YouTube hesabında olacak. Diğer 40 bölümlerine ve yayınlandığı zaman Enes Batur'un konuk edildiği bölüme buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.