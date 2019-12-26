Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Dolunay'ı yayınlayan Enes Batur, bazı haberlere göre meydan okuduğu Reynmen'in başarısına yaklaşamadı bile. Dolunay, 15 saatte 3 milyon görüntüleme aldı.

Bildiğiniz üzere ünlü YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı ‘Dolunay’ı takipçileriyle paylaşmıştı. Fakat medyada yer alan haberlere göre Enes Batur, büyük umutla çıkardığı Dolunay şarkısıyla birlikte istediği başarıyı elde edemedi.

YouTube’da 11,5 milyon aboneye sahip olan Enes Batur’un 5 gün önce yayınladığı Dolunay şarkısı şu ana kadar 14 milyon 370 bin 192 görüntüleme almış durumda. Enes Batur, şarkısı yayınlanmadan önce Reynmen’e meydan okudu. Fakat Enes Batur’un meydan okuduğu Reynmen’in şarkısı, Enes Batur’un şarkısından çok daha büyük başarı elde etti.

Reynmen ismiyle bilinen Yusuf Aktaş, Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla birlikte 2019 yılında izlenme rekorları kırmıştı. Reynmen’in en güncel şarkısı Ela şu anda 212 milyon görüntülenmeye sahipken yaklaşık bir yıl önce çıkan Derdim Olsun şarkısı güncel olarak 258 milyon izlenmeye sahip durumda.

Enes Batur’un Dolunay şarkısı şu anda YouTube Trend Videolar listesinde 7. sırada yer alıyor. Fakat 15 saat içinde 3 milyon izlenme kazanan Dolunay, Reynmen’in aynı sürede elde ettiği izlenme sayısına yaklaşamadı bile. Reynmen’in Ela isimli şarkısı aynı sürede 10 milyon izlenme almış ve Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısı olmuştu.

Enes Batur’un en büyük rakibi Yusuf Aktaş, bundan üç gün önce Enes Batur’un Dolunay şarkısı hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Reynmen, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda Enes Batur’un şarkısı ile Gülşen’in Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı arasında benzerlik olduğunu ima etmişti. Olayın detaylarını öğrenmek için şu haberimizi okuyabilirsiniz.

Daha önce 2018 yılında çıkardığı Hayal mi Gerçek mi? isimli filmi ile gündeme gelen Enes Batur, bu yapımıyla da büyük başarı elde edememişti. Enes Batur’un filmi gişede tahmin edilen kazancı sağlayamamış ve çoğu yorumcuya göre sınıfta kalmıştı.