Enes Batur’un geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayınladığı Dolunay isimli müzik klibi, 2019 boyunca şarkılarıyla gündem olan bir diğer YouTuber Reynmen’in ağına takıldı. İddialara göre Reynmen, Enes Batur’un “Dolunay” isimli şarkısı için yaptığı bir paylaşımda "çalıntı" imasında bulundu.

YouTube Türkiye’nn en popüler fenomenleri, bu yıl peş peşe yayınladıkları müzik klipleri ve o klipler hakkında ortaya çıkan iddialarla gündem yarattılar. Derdim Olsun ve Ela şarkıları ile 2019’da izlenme rekorları kıran Yusuf Aktaş (Reynmen), söylentilere göre geçtiğimiz hafta sonu Dolunay isimli müzik klibini yayınlayan Enes Batur için bazı iddialarda bulundu.

Akşam gazetesinin internet sitesinde yer alan iddialara göre Reynmen, bir Instagram paylaşımıyla Enes Batur’un Dolunay isimli şarkısı ile Gülşen’in Yurtta Aşk Cihanda Aşk isimli şarkısı arasında benzerlik olduğunu ima etti.

Reynmen’in Enes Batur'un şarkısını söyleyerek yaptığı paylaşımı ise şu şekilde:

Videoda Reymen, açık bir şekilde Enes Batur’un Dolunay şarkısı için “çalıntı" ifadesini kullanmıyor, ancak şarkıyı söylerken doğrudan Gülşen’in söz konusu şarkısına geçiş yapıyor. Bu paylaşım ise büyük ihtimalle Reynmen’in bir göndermede bulunduğu şeklinde yorumlanıyor.

Açıkçası Reynmen’in doğrudan “çalıntı” ifadesini kullanmadığı ortada. Belki eğlence amaçlı bir paylaşımdı, belki de basına yansıyan haberlere göre tam olarak söz konusu imada bulundu. Tartışmaya son vermek için son kararı siz okuyucularımıza bırakalım.

Hemen aşağıda iki şarkının da müzik klibi var, dinleyip fikrinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz:

Enes Batur - Dolunay:

Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk: