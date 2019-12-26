Sosyal Medyayı Karıştıran ‘Enes Batur Öldü mü?’ İddiası

Türkiye’nin en çok aboneye sahip YouTuber’ı olan Enes Batur’un öldüğü yönündeki iddialar, sosyal medyayı karıştırdı. Bugün herkes 'Enes Batur öldü mü?' sorusunun cevabını aramak için Google’a koştu. Hatta Twitter’da 'AllahRahmetEylesinEnesBatur' şeklinde bir etiket dahi açıldı.

Kimileri tarafından sevilen, kimileri tarafından da Türkiye’nin en antipatik YouTuber’larından biri olarak gösterilen Enes Batur, şu sıralar oldukça çarpıcı bir iddia ile gündemde. Google’a Enes Batur yazdığınızda, ikinci sırada ‘Enes Batur öldü’ araması geliyor. Onun birkaç sıra aşağısında ise ‘Enes Batur öldü mü?' araması yer alıyor. Bunun nedeni ise sosyal medyada yer alan ünlü YouTuber’ın hayatını kaybettiğine dair iddialar.

Video paylaşım platformu YouTube’da 11 milyondan fazla abonesi bulunan Batur, tahmin edebileceğiniz üzere çok geniş bir hayran kitlesine sahip. Bilhassa Twitter’da dolaşan bu iddialar, YouTube fenomeninin sevenlerini endişelendirdi. Dahası, sosyal medyada 'AllahRahmetEylesinEnesBatur' şeklinde oluşturulan etiket, söz konusu iddiaları daha da alevlendirdi.

21 Yaşındaki Enes Batur'un YouTube'da 11,5 milyon abonesi bulunuyor:

Peki, Enes Batur gerçekten öldü mü? Cevabı, ünlü YouTuber veriyor:

Gördüğünüz üzere yaptığı paylaşımda, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)" ifadesinde bulunan 21 yaşındaki YouTube fenomeni, sosyal medyadaki trollerin gazabına uğramış gibi görünüyor. Aslında bu duruma pek de şaşırmamak gerekiyor. Zira sosyal medya her gün ünlü bir ismi öldürüyor. Fakat gördüğünüz gibi Batur’un sağlığı gayet yerinde. Yani hayranlarının korkacağı bir durum yok.

YouTube’daki macerasına 2014 yılında başlayan Batur, aradan geçen zamanda Türkiye’nin en popüler sosyal medya fenomenine dönüştü. Kariyerine oyun videoları çekerek başlayan ünlü YouTuber, şu anda kanalında hemen hemen her türde içeriğe yer veriyor. Şu sıralar, "Dolunay" adlı şarkısı ile gündemi meşgul eden Batur, Spotify listelerinde de zirveye oynuyor.

Merak edenler için Enes Batur'un Dolunay adlı şarkısının video klibi: