19 yaşındaki tıp öğrencisi Enes Kara’nın intihar etmeden önce kaydettiği ve sorunlarını anlattığı videosu için erişim engeli kararı çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada bu gibi içeriklerin paylaşılmasının çocukların psikolojik gelişimine zarar verdiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki bir tıp öğrencisi olan Enes Kara, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda kaldığını, burada kendisini özgür hissetmediğini ve tüm sorunların üst üste gelmesiyle tüm yaşama sevincini kaybettiğini açıklayarak kendi canına kıymıştı. Enes Kara’nın açıklamalarının ardından cemaat yurtları ülke genelinde bir tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz günse Enes Kara’nın babası Mehmet Kara’nın talebiyle Enes Kara’nın ölümüne ilişkin birçok haber sitesindeki haberlere erişim engeli getirilmişti. Bugün de Enes Kara’nın paylaştığı video hakkında bir karar çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada Kara’nın ölümünden önce çektiği videoyu içeren paylaşımlara erişim engeli kararı alındığını açıkladı. Yapılan açıklama şu şekildeydi:

“Bu gibi içeriklerin paylaşılması, çocukların psikolojik gelişimine zarar vermektedir”

“Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz.”

Önemli uyarı: İntihar ile ilgili resim, görüntü, ayrıntılı anlatım içeren haberler tetikleyici içeriklerdir. Lütfen depresyon belirtisi, baskı, çıkmazda hissetme ve intihar düşüncesi gibi hisleriniz varsa, bir profesyonelden destek almaktan çekinmeyin ve bu tür haberleri tüketmeyin. Yalnız değilsiniz ve çözümsüz olduğunu düşündüğünüz tüm problemleriniz için destek isteyebilirsiniz.