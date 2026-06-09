Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xbox yöneticisi, Game Pass'e 2025'te yapılan zammın ardından milyonlarca abone kaybettiklerini açıkladı.

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, geçtiğimiz yıl beklenmedik bir şekilde Xbox Game Pass fiyatlarına devasa zamlar yapmıştı. Türkiye’deki fiyatların 900 TL’nin üzerine bile çıkmasını sağlayan %50’ye varan bu zam kararı oyun dünyasından büyük tepki çekmişti. Tabii ki bunlar Xbox yönetimi değişmeden önceydi. Yeni CEO Asha Sharma, neyse ki göreve geldikten sonra bu zammı geri çekti ve Game Pass fiyatlarını düşürdü.

Şimdi ise Xbox’ın 2025 yılında yaptığı zam kararının şirkete ve hizmete olan etkileri hakkında yeni bir açıklama geldi. Baş Strateji Sorumlusu olarak görev yapan Matthew Ball, oyun dünyasının tanınan ismi Geoff Keighley’e konuştu zamlar hakkında konuştu.

İçerikten Görseller

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti
pas

Milyonlarca abone kaybetti

pas

Keighley’in X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Matthew Ball, Xbox’ın geçen yıl Game Pass’e yaptığı %50’ye varan devasa zammın ardından milyonlarca abone kaybettiğini ifade etti. Yani kullanıcılar, tepkilerini aboneliklerini iptal ederek dile getirdi ve şirketin hem abone hem de milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu.

Neyse ki firmanın yeni CEO’su Asha Sharma geldikten sonra stratejiler baştan aşağı değişti. Sharma yönetimi Xbox konusunda yeniden markalaşma sürecine girdi ve oyuncuları öne çıkaran ve eski Xbox’ı getiren bir yaklaşım sergilemeye başladı. Aynı zamanda tepki gören yüksek Game Pass fiyatları da düşürüldü. Şu anda fiyatlar Essential paket ile 269 TL’den başlıyor. Premium 409 TL’ye, Ultimate 529 TL’ye, PC ise 419 TL’ye satılıyor.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

[4-11 Haziran] Toplam Değeri 1202 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[4-11 Haziran] Toplam Değeri 1202 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

780 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

780 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

Türk Oyunculara Müjde: GOG'a TL Desteği Geldi!

Türk Oyunculara Müjde: GOG'a TL Desteği Geldi!

[Haziran 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 15 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Haziran 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 15 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Steam'de Resident Evil Serisine Özel İndirimler Başladı (Seriyi Tamamlamak İsteyenlere)

Steam'de Resident Evil Serisine Özel İndirimler Başladı (Seriyi Tamamlamak İsteyenlere)

God of War Serisinin Yeni Oyunu God of War Laufey Resmen Duyuruldu: İşte İlk Fragman!

God of War Serisinin Yeni Oyunu God of War Laufey Resmen Duyuruldu: İşte İlk Fragman!

Xbox

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: 1,4 Milyon TL'ye Elektrikli Otomobil

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: 1,4 Milyon TL'ye Elektrikli Otomobil

Haziran 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: OMODA 5, 1.999.000 TL’den Başlıyor

Haziran 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: OMODA 5, 1.999.000 TL’den Başlıyor

Ziraat Bankası'ndan Hack İddiaları Hakkında Açıklama Geldi

Ziraat Bankası'ndan Hack İddiaları Hakkında Açıklama Geldi

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com