Xbox yöneticisi, Game Pass'e 2025'te yapılan zammın ardından milyonlarca abone kaybettiklerini açıkladı.

Microsoft, geçtiğimiz yıl beklenmedik bir şekilde Xbox Game Pass fiyatlarına devasa zamlar yapmıştı. Türkiye’deki fiyatların 900 TL’nin üzerine bile çıkmasını sağlayan %50’ye varan bu zam kararı oyun dünyasından büyük tepki çekmişti. Tabii ki bunlar Xbox yönetimi değişmeden önceydi. Yeni CEO Asha Sharma, neyse ki göreve geldikten sonra bu zammı geri çekti ve Game Pass fiyatlarını düşürdü.

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Şimdi ise Xbox’ın 2025 yılında yaptığı zam kararının şirkete ve hizmete olan etkileri hakkında yeni bir açıklama geldi. Baş Strateji Sorumlusu olarak görev yapan Matthew Ball, oyun dünyasının tanınan ismi Geoff Keighley’e konuştu zamlar hakkında konuştu.

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Milyonlarca abone kaybetti

Keighley’in X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Matthew Ball, Xbox’ın geçen yıl Game Pass’e yaptığı %50’ye varan devasa zammın ardından milyonlarca abone kaybettiğini ifade etti. Yani kullanıcılar, tepkilerini aboneliklerini iptal ederek dile getirdi ve şirketin hem abone hem de milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu.

Neyse ki firmanın yeni CEO’su Asha Sharma geldikten sonra stratejiler baştan aşağı değişti. Sharma yönetimi Xbox konusunda yeniden markalaşma sürecine girdi ve oyuncuları öne çıkaran ve eski Xbox’ı getiren bir yaklaşım sergilemeye başladı. Aynı zamanda tepki gören yüksek Game Pass fiyatları da düşürüldü. Şu anda fiyatlar Essential paket ile 269 TL’den başlıyor. Premium 409 TL’ye, Ultimate 529 TL’ye, PC ise 419 TL’ye satılıyor.