Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Mermi Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 15 Haziran tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam Mermi Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Returnal
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Arms of God
|10.50$
|5.61$ (-%39)
|Gunfire Reborn
|10.49$
|5.76$ (-%45)
|Megabonk
|5.79$
|4.05$ (-%30)
|Vampire Survivors
|3.49$
|2.61$ (-%25)
|BALL x PIT
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|Enter the Gungeon
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|Brotato
|2.99$
|1.79$ (-%40)
|Rabbit and Steel
|7.99$
|3.99$ (-%50)
|TerraTech Legion
|6.29$
|5.03$ (-%20)
|Trials Survivors
|6.29$
|5.03$ (-%240)
|Sektori
|12.99$
|10.39$ (-%20)
|Exit the Gungeon
|5.79$
|1.44$ (-%75)
|Monsters are Coming!
|4.99$
|3.49$ (-%30)
|Deep Rock Galactic: Survivor
|7.49$
|4.86$ (-%35)
|Metal Thunder
|4.00$
|2.60$ (-%35)
|Minishoot' Adventures
|7.99$
|3.99$ (-%50)
|Magicraft
|8.49$
|6.79$ (-%20)
|Soulstone Survivors
|7.99$
|4.79$ (-%40)
|Jotunnslayer: Hordes of Hel
|7.99$
|4.79$ (-%40)
Steam Mermi Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.