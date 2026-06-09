Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Mermi Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Mermi Festivali" indirimleri.

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Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 15 Haziran tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

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Steam Mermi Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Returnal 59.99$ 19.79$ (-%67) Arms of God 10.50$ 5.61$ (-%39) Gunfire Reborn 10.49$ 5.76$ (-%45) Megabonk 5.79$ 4.05$ (-%30) Vampire Survivors 3.49$ 2.61$ (-%25) BALL x PIT 7.99$ 6.39$ (-%20) Enter the Gungeon 7.99$ 1.59$ (-%80) Brotato 2.99$ 1.79$ (-%40) Rabbit and Steel 7.99$ 3.99$ (-%50) TerraTech Legion 6.29$ 5.03$ (-%20) Trials Survivors 6.29$ 5.03$ (-%240) Sektori 12.99$ 10.39$ (-%20) Exit the Gungeon 5.79$ 1.44$ (-%75) Monsters are Coming! 4.99$ 3.49$ (-%30) Deep Rock Galactic: Survivor 7.49$ 4.86$ (-%35) Metal Thunder 4.00$ 2.60$ (-%35) Minishoot' Adventures 7.99$ 3.99$ (-%50) Magicraft 8.49$ 6.79$ (-%20) Soulstone Survivors 7.99$ 4.79$ (-%40) Jotunnslayer: Hordes of Hel 7.99$ 4.79$ (-%40)

Steam Mermi Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.