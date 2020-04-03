Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, sayaç personelini korumak için elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni sisteme geçmeye hazırlanıyor. Yeni sistemde sayaca bakılmayacak, bunun yerine önceki tüketim miktarlarının ortalaması alınacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Milyonlarca insanın evlerine kapanmasına neden olan koronavirüs, pek çok sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de bazı sıkıntılara yol açıyor. Habertürk’ün haberine göre, şehir içi dağıtım şirketlerinin sayaç okuma için çalışan personellerini korumak için alması beklenen bu karar kapsamında, elektrik ve doğalgaz personeli ev ev gezip sayaç okumayacak. Bunun yerine ödenecek fatura döneminin son 2 senede ödenen faturasının ortalaması alınacak.

Eğer belirli ay içerisinde son 2 senelik tüketim yoksa emsal tüketimler dikkate alınarak fatura çıkarılacak. Emsal tüketim ise evin metrekaresine göre aynı metrekareye sahip diğer evlerin faturası hesaplanarak çıkartılacak. Sektör kaynakları, yeni düzenleme için şu ifadeleri kullandı: “Diyelim ki bir abonenin nisan ayı gaz ve elektrik tüketimi nasıl hesaplanacak? Geçmiş, 2 yıllık dönemdeki nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura çıkartılacak. Abone de yeni sistemle ilgili olarak bilgilendirilecek. Bu kapsamda düzenlenecek faturalar, elektronik sistem üzerinden aboneye ulaştırılacak.”

Salgın Sonrası Ödemeler Düzenlenecek

Koronavirüs tehdidi ortadan kalkınca ve enerji şirketleri yeniden sayaç kontrolü yapmaya başlayınca faturanın gerçek değerleri hesaplanacak. Hesaplanan değer, süreçte alınan ücretten fazlaysa sonraki fatura döneminde daha fazla para alınacak. Eğer tam tersi bir durum varsa iade işlemi olacak.

Yeni Sistem Ne Zaman Başlayacak?

Yeni sistemin çalışmaya en hızlı şekilde başlamasını bekleyen sektör kaynakları, EPDK’nın bu konuda bir karar alması gerektiğini, sonrasında yeni uygulamanın hızla hayata geçirileceğini belirtti.