Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 3 elektrikli araç şarj şirketine milyonlarca TL'lik dev ceza kestiğini açıkladı. Şirketlerin, güncel ve doğru fiyat bilgisi sunmadığı belirtildi.

Elektrikli otomobillerin iyice yaygın hâle gelmesiyle şarj şirketlerinin de sayısı bir hayli artmıştı. Türkiye’de de farklı farklı birçok şarj şirketi görüyorduk. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), şarj şirketlerine ceza kesme kararı aldı.

Gelen haberlere göre EPDK, toplamda 3 elektrikli araç şarj şirketine ceza kesti. Bu cezanın, elektrikli araçların şarj hizmetleri piyasasında yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için kesildiği ifade edildi.

24 milyon 684 bin TL ceza kesildi

Toplam ne kadar ceza kesildiği de paylaşıldı. Buna göre kurul, yürüttüğü soruşturma sonucunda 24 milyon 684 bin 738 TL idari para cezası kararına ulaştı. Şirketlerin isimleri açıklanmazken tüketicilere doğru ve güncel fiyat bilgisi sunma yükümlülüğünü yerine getirmedikleri ifade edildi.

Hem EPDK’ye bildirilen fiyatların hem de sitelerde gösterilen fiyatların doğru şekilde yayımlanması gerektiğinin altı çizilirken Başkan Mustafa Yılmaz, tüketicileri korumak ve rekabeti sağlamanın öncelikleri olduğunu, sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere göz açtırmayacaklarını belirtti.