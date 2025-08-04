Yılın ilk altı ayına dair Avrupa’nın elektrikli otomobil satış verileri paylaşıldı. Tesla Model Y, “Düşüyor, bitiyor!” söylentilerine rağmen en çok satılan otomobil rağmen listenin açık ara zirvesinde yer aldı. Volkswagen ID.4’ün de ciddi başarı sağladığı söylenebilir.

Elektrikli araçlara olan ilgi Avrupa özelinde 2025’te daha da artmış gibi görünüyor. Toplam araç satışları içinde elektrikli modellerin oranı %29’a ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Özellikle SUV ve şehir içi kompakt modeller, kullanıcıların öncelikli tercihi haline geldi. Tesla’nın liderliği ise neredeyse alışıldık hale gelmiş durumda.

CleanTechnica tarafından yayımlanan verilere göre, sadece tam elektrikli araçlar (BEV) değil, plug-in hibrit modeller (PHEV) de pazarda önemli bir yer kaplıyor. Ancak veriler, BEV’lerin artık açık ara daha çok tercih edildiğini gösteriyor.

Avrupa’da En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Sıra Model Satış (Adet) 1 Tesla Model Y 69.766 2 Volkswagen ID.4 40.946 3 Tesla Model 3 39.384 4 Renault 5 (Alpine A290 dahil) 39.095 5 Volkswagen ID.7 37.952 6 Volkswagen ID.3 37.307 7 Skoda Enyaq 36.530 8 Skoda Elroq 34.221 9 Kia EV3 34.177 10 BYD Seal U (BEV+PHEV) 33.200 11 BMW iX1 31.423 12 Volvo XC60 PHEV 29.815 13 Audi Q4 e-Tron 29.539 14 Audi Q6 e-Tron 26.466 15 VW Tiguan PHEV 25.951 16 Ford Kuga PHEV 23.315 17 Volvo EX30 23.238 18 Citroën e-C3 23.142 19 BMW i4 22.505 20 Toyota C-HR PHEV 22.034

Listenin zirvesinde yer alan Tesla Model Y, 69.766 adet satışla adeta tek başına bir ligde yarışıyor. Onu takip eden Volkswagen ID.4 ve Tesla Model 3, 40 bin bandına ulaşan satışlarıyla dikkat çekiyor. Almanya merkezli Volkswagen, ID.3, ID.4 ve ID.7 modelleriyle ilk 6 sırada 3 araçla yer almayı başardı.

Skoda, Enyaq ve Elroq modelleriyle listenin ortalarında yer alırken; Renault 5 ise retro-modern tasarımı sayesinde öne çıkıyor. Çinli BYD, Seal U modeliyle hibrit ve elektrikli versiyonları birleştirerek toplamda 33.200 satış rakamına ulaştı.