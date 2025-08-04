Avrupa’da En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller

Elektrikli araçlara olan ilgi Avrupa özelinde 2025’te daha da artmış gibi görünüyor. Toplam araç satışları içinde elektrikli modellerin oranı %29’a ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Özellikle SUV ve şehir içi kompakt modeller, kullanıcıların öncelikli tercihi haline geldi. Tesla’nın liderliği ise neredeyse alışıldık hale gelmiş durumda.
CleanTechnica tarafından yayımlanan verilere göre, sadece tam elektrikli araçlar (BEV) değil, plug-in hibrit modeller (PHEV) de pazarda önemli bir yer kaplıyor. Ancak veriler, BEV’lerin artık açık ara daha çok tercih edildiğini gösteriyor.
|Sıra
|Model
|Satış (Adet)
|1
|Tesla Model Y
|69.766
|2
|Volkswagen ID.4
|40.946
|3
|Tesla Model 3
|39.384
|4
|Renault 5 (Alpine A290 dahil)
|39.095
|5
|Volkswagen ID.7
|37.952
|6
|Volkswagen ID.3
|37.307
|7
|Skoda Enyaq
|36.530
|8
|Skoda Elroq
|34.221
|9
|Kia EV3
|34.177
|10
|BYD Seal U (BEV+PHEV)
|33.200
|11
|BMW iX1
|31.423
|12
|Volvo XC60 PHEV
|29.815
|13
|Audi Q4 e-Tron
|29.539
|14
|Audi Q6 e-Tron
|26.466
|15
|VW Tiguan PHEV
|25.951
|16
|Ford Kuga PHEV
|23.315
|17
|Volvo EX30
|23.238
|18
|Citroën e-C3
|23.142
|19
|BMW i4
|22.505
|20
|Toyota C-HR PHEV
|22.034
Listenin zirvesinde yer alan Tesla Model Y, 69.766 adet satışla adeta tek başına bir ligde yarışıyor. Onu takip eden Volkswagen ID.4 ve Tesla Model 3, 40 bin bandına ulaşan satışlarıyla dikkat çekiyor. Almanya merkezli Volkswagen, ID.3, ID.4 ve ID.7 modelleriyle ilk 6 sırada 3 araçla yer almayı başardı.
Skoda, Enyaq ve Elroq modelleriyle listenin ortalarında yer alırken; Renault 5 ise retro-modern tasarımı sayesinde öne çıkıyor. Çinli BYD, Seal U modeliyle hibrit ve elektrikli versiyonları birleştirerek toplamda 33.200 satış rakamına ulaştı.