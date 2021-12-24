EPGİS, 25 Aralık itibarıyla akaryakıt fiyatlarında indirim olacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre benzin fiyatları değişmeyecek. Motorin ve LPG'deki pompa fiyatı ise düşecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) bir son dakika açıklaması geldi. Yetkililer, akaryakıt ürünlerine bir kez daha indirim geldiğini açıkladılar. Yapılan açıklamalarla motorin ve LPG'nin fiyatı bir nebze de olsa düşmüş oldu. Benzinde ise indirim olmasına rağmen fiyat düşüşü gerçekleşmedi.

EPGİS tarafından yapılan açıklamalara göre benzine 41 kuruş, motorine 40 kuruş, LPG'ye ise 1 TL indirim geldi. Bu indirim, geçtiğimiz günlerde alınan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda pompaya yansımadı. Çünkü alınan karara göre akaryakıttaki ÖTV miktarı 2 Nisan 2020'deki seviyeye ulaşana kadar pompa yansıtması olmayacaktı. Ancak görünen o ki motorin ve LPG, söz konusu ÖTV tutarına ulaşmış durumda. Zira hem motorine hem de LPG'ye pompa fiyatına yansıyan bir indirim daha geldi.

EPGİS'in ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklaması şöyle

25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,41

Motorinde 0,40

LPG’de 1 TL/LT

indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

EPGİS'in pompaya yansıyan indirimle ilgili açıklaması ise şöyle

25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG’de 72

Motorinde 5 KRŞ/LT

pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Yapılan açıklamalarla motorin ve LPG'li araç kullanan vatandaşlar, 25 Aralık itibarıyla daha uygun fiyatlardan yakıt alabilecekler. Benzinli araç sahipleri ise bir süre daha bekleyecekler...