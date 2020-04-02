Epic Games'in sahip olduğu sosyal ağ Houseparty, bir süredir hack iddialarıyla gündemde. Yaptığı açıklamalarda bu durumu reddeden Epic Games, şimdi de yeni bir etkinlik başlattı ve Houseparty'nin hacklendiğini ispatlayan ilk kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

Epic Games, özellikle de son birkaç yıldır, oyunseverlerin sıklıkla haşır neşir oldukları mecralardan bir tanesi. Çünkü şirket, bazı popüler oyunlarının satışını üstlenirken, oyunseverler için hazırladığı ücretsiz oyun kampanyaları ile de milyonların dikkatini çekiyor. Şimdi ise Epic Games, belki de tarihinin en iddialı etkinliğini başlatmış durumda.

Epic Games'in yeni etkinliği, tam 1 milyon dolar ödül vadediyor. Dileyen herkesin katılabildiği etkinlikte yapmanız gereken tek şey ise Epic Games'in sunduğu bir şartı sağlamak. Bu şartı sağladığınız takdirde sizler de 1 milyon doların sahibi olabilirsiniz. Dilerseniz hemen, Epic Games'in bu etkinliğinin detaylarına yakından bakalım.

Epic Games, haberlerimize daha oyunlarıyla ya da oyun mağazasıyla konu oluyor. Ancak şirket, aynı zamanda bir sosyal ağın da sahibi. Houseparty olarak isimlendirilen bu sosyal ağ, tüketicilerin birbirleri ile görüntülü konuşmalarını sağlıyor. Kullanıcılar, arkadaşlarıyla oluşturdukları gruplarda diledikleri gibi görüşmeler yapabiliyorlar. İşte bu uygulama, son dönemlerde çok ciddi bir hack iddiası ile gündemde.

2016 yılında tüketicilerin hizmetine sunulan Houseparty, geride bıraktığımız mart ayında çok ciddi bir çıkış yakaladı. Hatta bu mobil uygulama, App Store ABD'nin en çok indirilen 6. uygulaması oldu. Bu yükselişin ardından Houseparty'nin hacklendiği, kullanıcıların Spotify ve Netflix gibi hesap bilgilerinin çalındığı ileri sürüldü. Ortaya atılan iddialara derhal cevap veren Epic Games, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Epic Games, Houseparty uygulamasına karşı başlatılan bu karalama kampanyasını doğrulayana, 1 milyon dolar ödül vereceğini söylüyor. Öyle ki eğer her kim Houseparty'nin hacklendiğini ispatlarsa, 1 milyon doların sahibi olacak. Epic Games, böyle bir hamleyle hem kendi uygulamasının arkasında duruyor hem de söz konusu hack olayının safsatadan ibaret olduğunu ispatlamak istiyor.