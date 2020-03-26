Oyun dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Epic Games, bugün yaptığı duyuruda yeni yayınlama girişimini duyurdu. Şirket, bu yayınlama girişiminde yer alacak ilk ortakları da açıkladı.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam’in peşinde koşan ve yaptığı kampanyalarla oyuncuların gönlüne taht kuran Epic Games, bugün son derece önemli bir duyuru paylaştı. Bir blog yazısı ve videoyla yapılan duyuruda Epic Games, yeni çok platformlu oyun yayınlama girişimini açıkladı.

Epic Games tarafından yapılan duyuruya göre şirket, ‘Epic Games Publishing’ isimli yeni oyun yayınlama girişiminde ‘önce geliştirici’ yaklaşımını benimseyecek. Bununla birlikte Epic Games tarafından yapılan duyuruda yeni yayınlama girişiminde yer alacak ilk ortaklar da açıklandı.

Epic Games, geliştirici/yayıncı modelini kökten değiştirmek istiyor:

Yeni platformuyla birlikte Epic Games, bugüne kadar süregelen geliştirici/yayıncı modelini kökten değiştirmek istediğini belirtti. Şirket, yaratıcıların muhteşem oyunlar yapmaya odaklanabilmeleri için sektörün en geliştirici dostu şartlarına sahip olmayı hedeflediğini de duyurusuna ekledi.

Aynı duyuruca yeni yayınlama girişimi olan Epic Games Publishing’in getireceği artılardan da bahsedildi. Platformun geliştiriciler için sağlayacağı faydalar aşağıdaki şekilde açıklandı:

Yaratıcılıkta sınır tanımamak ve sahiplik: Geliştiriciler, ürettikleri eserlerin tüm fikri mülkiyet haklarına ve eserler üzerinde yaratıcılık açısından %100 kontrole sahip olacaklar.

ve sahiplik: Geliştiriciler, ürettikleri eserlerin tüm fikri mülkiyet haklarına ve eserler üzerinde yaratıcılık açısından sahip olacaklar. Tamamı fonlanan projeler : Epic Games Publishing, geliştirme maliyetlerinin %100’ünü karşılayacak. Buna geliştirici maaşlarından kalite güvencesi, yerelleştirme, pazarlama gibi pazara açılma maliyetlerine kadar tüm yayınlama maliyetleri de dâhil olacak.

: Epic Games Publishing, geliştirme maliyetlerinin %100’ünü karşılayacak. Buna geliştirici maaşlarından kalite güvencesi, yerelleştirme, pazarlama gibi pazara açılma maliyetlerine kadar de dâhil olacak. Yüzde 50/50 kâr paylaşımı: Geliştiriciler eserleri için adil bir pay alacak. Maliyetler düşüldükten sonra geliştiriciler tüm kârın en az %50’sini kazanacak.

Epic Games’in yeni girişimindeki ilk ortakları, The Last Guardian oyunuyla bilinen gen DESIGN, Inside ve Limbo oyunlarıyla adını duyuran Playdead ve özellikle Control ile oyun dünyasına damga vuran Remedy Entertainment oldu. Bu stüdyoların yayınlayacağı yeni oyunlar hakkında henüz bir bilgiye sahip olmasak da Epic, duyurunun sonunda önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin, geliştirici ortakların ve oyunların açıklanacağını belirtti.