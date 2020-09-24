Epic'in 60 TL İndirim Kuponuyla Alınabilecek 6 Oyun

Epic Games, Rocket League’i ücretsiz yaparken, oyuna ücretsiz sahip olan her kullanıcıya da 60 TL indirim kuponu verdi. Bugün sizlere bu kuponla alınabilecek 6 oyun önereceğiz.

Epic Games Store, popüler oyun Rocket League’i tamamen ücretsiz yaptı. Bu güzel kampanyayla birlikte binlerce oyuncuyu daha kendi saflarına çekmeyi başaran şirket, beraberinde 79,99 TL üzerindeki oyunlar için 60 TL indirim kuponu sundu. 1 Kasım 2020 saat 04:00’a kadar kullanılabilen bu kupon, halihazırda indirime giren oyunlarda dahi kullanılabiliyor.

Bugün sizlere, Epic Games’in sunduğu bu güzel kampanyayı kullanabileceğiniz 6 oyun tanıtacağız. Bu oyunlara sizler de bakabilir ve ilginizi çekenlere uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Not: Oyunların linkine, başlıktan ulaşabilirsiniz.

Epic’in 60 TL kuponuyla iyi bir fiyata düşen 6 oyun

Normal Fiyat: 269 TL - İndirim: Yüzde 70 + 60 TL kupon - İndirimli Fiyat: 20,70 TL

Ubisoft’un ünlü oyun serisi Assassin’s Creed’in 2018’de çıkan oyunu Odyssey, bizleri Antik Yunanistan’a götürüyor. Aksiyon RPG türündeki oyunda, sağlam bir hikaye ve zevkli oynanışla vereceğiniz 20,70 TL’nin her kuruşunu alabileceksiniz. Bunun dışında isterseniz oyunun Deluxe sürümüne de 23,75 TL karşılığında sahip olabilirsiniz.

Normal Fiyat: 100 TL - İndirim: 60 TL kupon - İndirimli Fiyat: 40 TL

Eğer aksiyon oyunlarındansa daha çok çiftlik satın alıp tarla sürmeyi seven bir insansanız, Farming Simulator 19’a bir şans vermenizi öneriyoruz. 300’den fazla lisanslı araca sahip oyun, çiftlik deneyimini en iyi şekilde size sunacak.

Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition

Normal Fiyat: 99 TL - İndirim: 60 TL kupon - İndirimli Fiyat: 39 TL

Sniper Elite 4’ün arkasındaki isimler tarafından geliştirilen bu nişancı oyununda, Zombi Hitler ve askerlerine karşı savaşıyoruz. Eğer aksiyona doymak istiyorsanız, Zombi Army 4: Dead War güzel bir seçenek olacaktır.

Anno 1800

Normal Fiyat: 269 TL - İndirim: Yüzde 60 + 60 TL kupon - İndirimli Fiyat: 47,60 TL

Sanayi çağının önem kazandığı 1800’lü yıllara gidip bu dönemde şehirler kurmayı seviyorsanız, Ubisoft’un başarılı oyunu Anno 1800’e bir şans verebilirsiniz. 1800’lerde hızla gelişen teknolojiyi ve diğer parametreleri kullanarak en iyisi olmaya çalışacaksınız.

Trackmania Turbo

Normal Fiyat: 179 TL - İndirim: Yüzde 50 + 60 TL kupon - İndirimli Fiyat: 29,50 TL

En zorlu yarış pistlerinde en iyi süreye sahip yarışlar yapmanıza olanak tanıyan Trackmania Turbo, arcade yarış tutkunlarının kaçırmaması gerektiği bir oyun.

Detroit: Become Human

Normal Fiyat: 142 TL - İndirim: Yüzde 20 + 60 TL kupon - İndirimli Fiyat: 53,60 TL

İlk olarak PS4 için çıkan ve sonra PC’ye de gelen hikaye tabanlı aksiyon oyunu Detroit: Become Human, özellikle hikayesiyle ve anlatım biçimiyle büyük farklılık sunuyor. Pek çok farklı seçeneğe sahip olduğunuz oyun, ayrıca birden fazla son da barındırıyor. Yani oyunu tekrar tekrar oynayabilir ve her defasında farklı seçimler yaparak farklı bir sona ulaşabilirsiniz.

Epic Games’in kampanyası için yaptığımız listemiz bu şekilde. Peki sizlerin Epic Games’in bu kampanyasında alınmasını önerdiğiniz oyunlar var mıdır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.