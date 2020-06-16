Fortnite’ın yayıncısı ve geliştiricisi olan Epic Games, 750 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Şirketin yatırım sonrası değeri 16,3 milyar dolardan 17 milyar dolara kadar çıktı.

Günümüzün en popüler 'Battle Royale' oyunlarından bir tanesi olan Fortnite’ın yapımcısı ve yayıncısı olan Epic Games, değerini 750 milyon dolar daha artırdı. Venture Beat’te yer alan habere göre şirketin yatırım öncesindeki değeri 16,3 milyar dolarken yatırım sonrası değeri 17 milyar dolara yükseldi.

350 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite’ın yayıncısı ve geliştiricisi olan Epic Games, ayrıca oyun dünyasında oldukça popüler bir oyun motoru olan Unreal Engine’in de yaratıcısı konumunda bulunuyor.

Epic Games’in yeni yatırımcıları:

Ortaya çıkan bilgilere göre Epic Games’in yeni yatırımcıları T. Rowe Price Group ve Baillie Gifford oldu. Epic Games geliri ve kârı konusunda nispeten kapalı bir firma olmasından ötürü gerçekleştirilen yeni anlaşma, şirketin finansal durumuna dair bakış atılmasına da imkân sağlamış oldu.

Epic Games, 2019 yılı içerisinde toplamda 4,2 milyar dolar gelir elde ettiğini, kârınınsa temettüler, vergiler ve amortisman giderleri düşülmeden önce 730 milyon dolar olduğunu açıklamıştı. 2020 yılındaysa bu rakamların sırasıyla 5 milyar dolar ve 1 milyar dolar olacağı öngörülüyordu.

Sektör içerisinden bir kaynağın aktardığı bilgiye göre salgının da etkisiyle sadece nisan ayında Fortnite’ın geliri 400 milyon doları bulmuştu. Epic Games, nisan ayında yaptığı açıklamada oyuncuların oyunda 3,2 milyar saat geçirdiğini duyurmuştu. Ayrıca Fortnite’ta düzenlenen sanal Travis Scott konseri, 27 milyondan fazla insanı oyuna toplamıştı.

Epic Games, 2018 yılında 2019 yılına göre daha iyi bir performans sergilemişti. Şirket, 2018 yılında 5,6 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Tabii 2012 yılında hisselerinin %40’ı Tencent tarafından satın alınan Epic Games’in bu süre zarfında Epic Games Store’a çok büyük yatırımlar yaptığını, Fortnite ve Unreal Engine personelinde artışa gittiğini ve bazı satın alma işlemlerinde bulunduğunu hatırlatalım.