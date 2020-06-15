Mortal Shell, Epic Store'a Özel Olarak Piyasaya Çıkacak

Dark Souls benzeri, rol yapma aksiyon oyunu olan Mortal Shell ilk olarak geliştirici firma tarafından nisan ayında duyurulmuştu. Şimdi oyunun geliştiricilerinden yeni gelen habere göre oyun Epic Games Store'a özel olarak piyasa sürülecek.

Geçtiğimiz nisan ayında oyunun geliştiricisi Cold Symmetry tarafından duyurulan Mortal Shell, Dark Souls benzeri ve büyük miktarda rol yapma ögelerini taban alan bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 Temmuz tarihinde kapalı beta sürümü yayınlanacak olan Mortal Shell'in geliştirici ekibinden geçtiğimiz günlerde sürpriz bir açıklama geldi. Ekibin oyunun Discord kanalı üzerinden yaptığı açıklamaya göre normalde hem Steam hem de Epic Games üzerinden yayınlanması planlanan Mortal Shell, sadece Epic Games Store'a özel olarak satışa sunulacak.

Oyunun hikâyesi ve oynanışı hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmasa da Epic Games, Mortal Shell'in sayfası üzerinde oyundan "Mortal Shell, paramparça olmuş bir dünyada akıl sağlığını ve direncini test eden, derin bir aksiyon / rol yapma oyunudur. Düşmanlarının merhameti yok; hayatta kalmak için üstün farkındalık ve keskinlik gerekiyor. Kayıp savaşçıları ele geçir, gizli kutsal yerleri keşfet ve korkunç düşmanlarla yüzleş" şeklinde bahsediyor.

Mortal Shell'in geliştirici ekibinin yaptığı açıklamalar:

Mortal Shell'in Discord kanalı üzerinden paylaşılan ve oyunun baş geliştiricileri olan Andrew, Anton, Dmitry ve Vitaly'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Aldığımız kararlar doğrultusunda tek platforma geçişin çok ani bir şekilde gerçekleştirilebileceğini düşünmesek de oyunun ilk geliştirilme aşamasından bu yana bize çok fazla destek olan sizlere düzgün bir açıklama yapmayı kendimize borç biliyoruz. Mortal Shell'i üst düzey bir bağımsız oyun hâline getirmeyi ve bunu yaparken oyunu kendimizin de sevebileceği bir şekilde geliştirmeyi en başından beri kendimize görev edindik. "

"Bu oyun için yüksek beklentilerimiz ve bu beklentilerimize kıyasla kısıtlı olan bütçemiz nedeniyle üzerimizde çok büyük baskı oluştu ve bu iş neredeyse tüm zamanımızı ve enerjimizi almaya başladı. Fakat bunları size anlatmamız bize acımanızı istediğimiz için değil, bunları size sadece Epic Games ile nasıl bir hâlde olduğumuzu anlayabilmeniz için anlatıyoruz. Epic Games bize ulaştığında Mortal Shell'in çok kritik bir geliştirme aşamasındaydık ve Epic tarafından sağlanacak finansal destek sizlerin yaşayacağı Mortal Shell deneyimini gözle görülür bir şekilde iyileştirebilecek."

Mortal Shell geliştiricilerinin bu yaptığı açıklamalarla onlar için de oyunlarını tek platforma çıkartmak kolay alınacak bir karar gibi görünmüyor. Oyun üzerine bu kadar çok zaman ve emek harcamış olan Mortal Shell ekibi, hâliyle oyuncuların çok iyi bir deneyim yaşamasını istiyor. Bu bağlamda Epic Games'in sunabileceği destekleri göz önünde bulundurursak belki de Mortal Shell'in Epic Store'a özel olarak çıkması hem geliştirici ekip hem de oyun için en iyi seçenek gibi duruyor. Ayrıca Mortal Shell'i satın almak isterseniz buradan Epic Games sayfasına ulaşabilir ve ön sipariş verebilirsiniz.