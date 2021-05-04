Epic Games'in Ücretsiz Oyunlar İçin Ne Kadar Harcıyor?

2018 yılından beri ücretsiz oyun kampanyaları düzenleyen Epic Games'in, bu oyunlar için geliştiricilere ne kadar ödeme yaptığı açığa çıktı. Apple ile devam eden dava süreci sırasında ortaya çıkan bir belge, Epic Games'in Ocak-Eylül 2019'da milyonlarca dolar ödeme yaptığını, bu ödemelerin 5 milyon yeni kullanıcı kazandırdığını ortaya koyuyor.

Son yılların giderek popüler hale gelen oyun platformu Epic Games, 2018 yılından beri oyuncuların ilgisini çekmek için ücretsiz oyun kampanyaları düzenliyor. Haftalık olarak yenilenen bu kampanya kapsamında çeşitli oyunları ücretsiz hale getiren platform, böylelikle milyonlarca yeni kullanıcı kazanmayı başardı. Üstelik Epic Games'in ücretsiz hale getirdiği oyunlar arasında kimi zaman ufak tefek yapımlar olsa da kimi zaman GTA 5 gibi ağır toplar da yer almıştı.

Epic Games'in bir oyunu ücretsiz hale getirmesi, tahmin ettiğiniz gibi kolay bir şey değil. Zira şirket, herhangi bir oyunu ücretsiz yaparken geliştiriciler ile anlaşıp, ücretsiz hale getirilen oyun için belirli bir miktar ödeme yapıyor. Bu ödeme, o ücretsiz oyun kampanyasından kaç kişinin faydalandığına ve oyunun normal fiyatına göre değişiyordu. İşte Apple ile Epic Games arasında devam etmekte olan dava için heyete sunulacak dokümanlar arasına eklenen bazı belgeler, Epic Games'in bu kampanyalar için geliştiricilere ne büyük ödemeler yaptığını gözler önüne seriyor.

İşte Epic Games'in bazı oyunlar için geliştiricilere yaptığı ödemeler

Video oyun sektörüyle ilgili bir şirket olarak kurulan GameDiscoverCo'nun kurucusu Simon Carless'in ele geçirdiği görüntü, Epic Games'in Ocak-Eylül 2019 arasında ücretsiz oyunlar için geliştiricilere ne kadar ödeme yaptığını gözler önüne seriyor. Buna göre şirket, belirlenen zaman aralığında 11 milyon 658 bin dolar ödeme yapmak durumunda kalmış. Bu kampanyalardan 104 milyondan fazla kullanıcı faydalanırken, Epic Games bu 9 aylık süreçte 5 milyon civarında yeni kullanıcı kazanmış.

Birkaç gün içerisinde mahkeme heyetine karşı sunulacak istatistikler, Epic Games'in hangi oyun için en yüksek bedeli ödediğini gözler önüne seriyor. Buna göre şirket, Batman: Arkham için 1,5 milyon dolar ödemek zorunda kalmış. Bu kampanyadan neredeyse 6,5 milyon oyuncu faydalanırken Epic Games, 1,5 milyon dolar karşılığında 613 bin 912 yeni kullanıcı kazanmış.

Simon Carless tarafından ele geçirilen görüntü, Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyalarından sadece ufak bir kesit sunuyor. Ancak şirket, yalnızca Ocak ila Eylül 2019 aralığında değil, bugün bile bu kampanyaları sürdürmeye devam ediyor. Üstelik bu süreçte dünyanın en popüler oyunlarından olan GTA 5 de ücretsiz olarak verildi. Şirketin, mahkeme heyetine sunacağı tüm istatistiklerin kamuoyu ile paylaşılması, Epic Games'in bugüne dek ne kadar para harcadığını gözler önüne serecek. Bu konuda net bir tutar söylemek mümkün değil ancak kampanyanın ilk gününden bugüne dek yapılan harcamanın Ocak-Eylül 2019 aralığında yapılan 11 milyon 658 bin dolardan kat be kat fazla olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.