Epic Games, Haftaya Just Cause 4'ü Ücretsiz Verecek

Birçok yapımı ücretsiz olarak dağıtması sayesinde oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games Store, gelecek hafta Just Cause 4’ü ücretsiz verecek. Oyuncular, Just Cause 4’ün yanı sıra Wheels of Aurelia’yı da ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Oyuncuların en çok istediği şeyi onlara vererek günümüzün en popüler oyun platformlarından birisi olmayı başaran Epic Games Store, bu yolda hızla ilerliyor. Platform, çıkış yaptığı günden beri her hafta bir ya da iki tane ücretsiz oyunu oyunculara sunuyor.

Epic Games Store'da bugüne kadar oyuncular tarafından bir hayli sevilen birkaç yapımın da ücretsiz olarak sunulduğunu görmüştük. Şirket, bu hafta da sevilen yapımlar arasında yer alan bir oyunu oyunculara ücretsiz olarak verecek. Epic Games Store’un bu hafta ücretsiz olarak vereceği iki oyundan birisi Just Cause 4 olacak.

Just Cause 4 haftaya ücretsiz olarak verilecek:

Avalanche Studios’un 2006 yılında piyasaya sürdüğü Just Cause oyunuyla başlayan ve çılgın Rico Rodriguez’e hayat verdiğimiz seri, son olarak 2018 yılında 4. üyesi olan Just Cause 4’e kavuşmuştu. Oyun, Just Cause serisinin en başından beri sunduğu ana oynanış ögelerinin üstüne yenilerini de koyarak çok güzel bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkmıştı.

Epic Games Store, gelecek hafta Just Cause 4’ün yanı sıra Wheels of Aurelia isimli yapımı da ücretsiz olarak oyunculara dağıtacak. 2016 yılının eylül ayında çıkış yapan Wheels of Aurelia, seçimleriyle farklı oyun sonları görmek isteyen oyuncular için oldukça ideal bir oyun.

Just Cause 4’le birlikte ücretsiz olarak sunulacak Wheels of Aurelia, kendi ülkesinde yolculuğa çıkmış İtalyan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Oyuncular; İtalya’nın kuzeyinde bulunan birkaç şehri ziyaret edebiliyorlar, yolda otostopçuları araçlarına alabiliyorlar ve meydana gelen birçok farklı olaya rastlayabiliyorlar.

Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılacak olan Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia’yı 16 Nisan / 23 Nisan tarihleri arasında Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte şu anda ücretsiz olarak dağıtılan Close to the Sun ve Sherlock Holmes: Crimes and Punishments yapımlarını da kütüphanenize eklemeyi unutmayın.