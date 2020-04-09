Karınca Kadar Bir İnsanı Oynayacağımız MicroMan Duyuruldu

Varşova merkezli Glob Games Studio, karınca boyutunda bir insana hayat vereceğimiz yeni MicroMan isimli oyununu duyurdu. Oyun, PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformlarında oynanabilecek.

Kendimizi izole etmek için eve kapandığımız şu günlerde oyun dünyasından sevindirici haberler geliyor. Yeni nesil konsollarda oynanmak üzere çıkış yapacak Quantum Error, Soulborn ve Orphan of the Machine yapımlarının arasına bir oyun daha katıldı.

Yeni nesil konsollarda oynanacak oyunlar arasına eklenecek bir diğer oyun da bugün duyuruldu. Varşova merkezli Glob Games Studio tarafından geliştirilen MicroMan isimli oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının yanı sıra PC platformuna da geleceği açıklandı.

MicroMan; PS5, Xbox Series X ve PC'ye gelecek:

Bugün duyurulan MicroMan, bir laboratuvar çalışanına hayat verdiğimiz ilginç bir oyun olarak karşımıza çıkacak ancak oyunun fragmanından ve görsellerinden de anlaşılabileceği üzere normal bir laboratuvar çalışanı olmayacağımız. Hayat vereceğimiz karakter, her ne olduysa karınca boyutuna küçülmüş durumda.

Karınca boyutunda bir laboratuvar çalışanını oynayacağımız oyun, bu karakterin başından geçen olayları macera, aksiyon ve hayatta kalma türlerine uygun olacak bir şekilde bize sunacak. Oyun, yapımcının deyişiyle çılgın ve komik bir hikâyeyi de bizlere anlatacak.

Oyunu oynayan oyuncunun amacı, hayat verdiği laboratuvar çalışanının normal insan boyutlarına dönebilmesini sağlamak olacak ancak geliştiricilere göre bu yol hiç de kolay değil ve oyuncuların karşısına oldukça şaşırtıcı şeyler çıkacak. Bununla birlikte geliştiriciler, oyunda oynanışı direkt etkileyecek seçimlerin de bulunacağını söyledi.

Glob Games Studio Başkan Yardımcısı Karol Marcinkowski; oyunda, farelerle savaşmak, kirpilerden kaçmak, otobüse binmek için bir yol bulmak, insanlar tarafından ezilmemek gibi birçok senaryonun bulunacağını açıkladı. Tüm bu senaryolar ve hikâye, geliştirici şirkete göre iyi bir mizah anlayışı, kaliteli ses ve görsellikle oyuncuya aktarılacak.

Bugün duyurulan ve yeni nesil konsollar tarafından desteklenecek olan MicroMan’in hangi tarihte oyuncularla buluşacağı açıklanmadı ancak oyunun Steam sayfasına bu bağlantıdan ulaşarak oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz.

MicroMan fragmanı: