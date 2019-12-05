Steam Fiyatı 25 TL Olan Oyun, Epic Store’da Ücretsiz Oldu

Epic Store üzerinden kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan oyunlar köşemizde bugün Jotun: Valhalla Edition var. Standart Steam fiyatı 25 TL olan oyun, Epic Store üzerinden bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Epic Store'un merakla beklenen haftalık ücretsiz oyunu sonunda geldi. Bu haftanın ücretsiz oyunu, İskandinav mitolojisi üzerine inşa edilmilş bir aksiyon-bulmaca oyunu olan Jotun: Valhalha Edition oldu.

Elle çizilmiş olan bu oyun oldukça dikkat çekici bir oynanışa sahip ve keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyor. Türe ilgisi olanların ya da İskandinav mitolojisine ilgisi olanların kaçırmaması gereken oyunda Valhalla'ya gitmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Jotun: Valhalla Edition nasıl bir oyun?

Oyun türü: Macera, Aksiyon

Boyut: 8 GB

Steam değerlendirmesi: Çok olumlu

Normal fiyatı: 25 TL

Ücretsiz kalma süresi: 05.12.2019 tarihinden itibaren 7 gün

İskandinav mitolojisine göre asil şekilde ölenler, savaşçılar gibi kişiler öldüklerinde Valhalla'ya giderler. Onursuz şekilde ölenler ise genelde Niflheim'a giderler. Oyundaki karakterimiz olan Thora da onursuz bir şekilde ölmüştür ancak ölüm tanrıçası Hel'in diyarına gitmez, onun yerine kendini Marvel filmlerinde de gördüğümüz Jotunheim'da, Jotun adı verilen buz devlerinin diyarında bulur.

Thora olarak oyundaki amacımız ise kendimizi tanrılara kanıtlayarak Valhalla'ya gitmektir. Bunun için çeşitli rünleri bularak Jotun'ları serbest bırakıyor, beş büyük jotunu bir araba dövüyor, tanrıların bahşettiği güçleri onların gözüne girmek ve ölümden sonraki hayatımızı kurtarmak için kullanıyoruz.

Jotun: Valhalla Edition oynanış videosu

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Oyunu platform ve macera oyunlarından alışık olduğumuz izometrik kamera açısından oynuyoruz. Thora'nın hayatını ve nasıl öldüğünü öğrendiğimiz oyun genel olarak zorlayıcı bir yapım, öyle her önünüze geleni çift elli baltanızla kesmeniz pek de olası değil. Her dövüş ciddi taktik yapmayı ve taktiklere bağlı kalmayı gerektiriyor.

Jotun: Valhalla Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü (32 / 64 bit versiyon fark etmiyor)

İşlemci: 1,8 GHz işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 256 MB video belleği olan ve DirectX10 destekleyen herhangi bir ekran kartı

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Jotun: Valhalla Edition’ı kütüphanesine ücretsiz olarak nasıl ekleyebilirsiniz?

Jotun: Valhalla Edition’i Epic Store hesabıonıza eklemek için ihtiyacınız olan tek şey bir Epic Store hesabı, onu da dakikalar içerisinde ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Hesap edindikten sonra yapmanız gerekenler ise şöyle:

Epic Store’a hesabıyla giriş yapın,

Arama yerine oyunun adına yazın,

Oyun sayfasına gidin,

“Hesaba ekle” butonuna tıklayın,

Tebrikler, bir ücretsiz oyununuz daha oldu.

Alternatif olarak ana sayfada aşağı inerek de oyunu bulabilirsiniz. Bu kısımda ayrıca bir sonraki haftanın ücretsiz oyununu da görebilirsiniz.

Gerçek İzlanda sesleri, kendine has çizimleri ve tasarımları, ilginç konusu ve hikaye anlatımıyla Jotun: Valhalla Edition oldukça başarılı bir oyun. Ne yazık ki oyunun Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak İngilizcesi çok da ağır değil. Altyazıları kullanarak hikayeyi takip edebiliyorsunuz.

Bu haftanın oyunu Jotun, genel konseptiyle soğuk ve kasvetli kış aylarına uygun bir oyun. Baltanızın kanı kurumasım Viking dostlarımız, haftaya yeni ücretsiz oyunda görüşmek üzere.