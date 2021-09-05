Epic Games Launcher'ı açılmıyorsa bunun birçok farklı nedeni olabilir. Bu içeriğimizdeyse Epic Games Launcher açılmıyorsa uygulayabileceğiniz çözümlere bakacağız.

Epic Games, günümüzün en popüler oyun kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar, Epic Games Launcher'ını bilgisayarlarına indirip kurduktan sonra bu başlatıcı üzerinden yüzlerce oyunu oynayabiliyorlar. Ancak bazı durumlarda Epic Games Launcher, yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcıları çileden çıkarabiliyor.

Kullanıcıların sıkça karşılaştığı sorunlardan biri de Epic Games Launcher'ının açılmaması. Çeşitli nedenlerden kaynaklanabilecek bu sorunla karşılaştığınızda uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor. İşte "Epic Games açılmıyor" sorununu çözmek için uygulayabileceğiniz yöntemler.

Epic Games Launcher açılmıyorsa sorun nasıl çözülür?

Yöntem #1: Epic Games sunucu durumunu kontrol edin.

Yöntem #2: Güncellemeleri kontrol edin.

Yöntem #3: Epic Games Başlatıcısı'nın web önbelleğini temizleyin.

Yöntem #4: Epic Games Başlatıcısı'nı yönetici olarak çalıştırın.

Yöntem #5: Ekran kartı sürücülerini güncelleyin.

Yöntem #6: Epic Games Başlatıcısı'nı yeniden yükleyin.

Yöntem #7: Epic Games Başlatıcısı'nın sistem gereksinimlerini doğrulayın.

Yöntem #8: Görev çubuğunda yanıp sönen Epic Games Başlatıcısı simgesi

Yöntem #1: Epic Games sunucu durumunu kontrol edin

Epic Games sunucularında bir sorun varsa bu durum yalnızca sizi değil, tüm kullanıcıları etkiler. Dolayısıyla her şeyden önce sorunun sizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için buradaki bağlantıdan Epic Games sunucu durumunu kontrol edin.

Yöntem #2: Güncellemeleri kontrol edin

Epic Games Başlatıcısı için bir güncelleme varsa bu durum, başlatıcının doğru çalışmamasına neden olabilir. Güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar'a gidin ve ardından "Yeniden Başla ve Güncelle" yazan bir seçenek görüyorsanız Başlatıcı'yı güncellemek için buna tıklayın.

Yöntem #3: Epic Games Başlatıcısı'nın web önbelleğini temizleyin

Adım #1: Epic Games Başlatıcısı'nı tamamen kapatın.

Adım #2: Windows'tan " Çalıştır "ı açın (Windows + R kısayolunu kullanabilirsiniz, ardından " %localappdata% " yazın (tırnak işaretleri olmadan) ve ardından Enter 'a basarak bir Dosya Gezgini penceresi açın.

"ı açın (Windows + R kısayolunu kullanabilirsiniz, ardından " " yazın (tırnak işaretleri olmadan) ve ardından 'a basarak bir penceresi açın. Adım #3: Epic Games Başlatıcısı klasörünü açın.

klasörünü açın. Adım #4: " Saved " adlı klasörü açın.

" adlı klasörü açın. Adım #5: " webcache " klasörüne tıklayın ve ardından silin.

" klasörüne tıklayın ve ardından silin. Adım #6: Bilgisayarı yeniden başlatın ve ardından Epic Games Başlatıcısı'nı açın.

Web önbelleğini temizlemek, Epic Games Başlatıcısı'nı kullanmanızı engelleyen görüntü sorunlarını giderebilir. Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra sorununuz devam ediyorsa diğer yöntemleri deneyebilirsiniz.

Yöntem #4: Epic Games Başlatıcısı'nı yönetici olarak çalıştırın

Adım #1: Epic Games Başlatıcısı kısayoluna sağ tıklayın.

Adım #2: "Yönetici Olarak Çalıştır"a tıklayın.

Epic Games Başlatıcısı'nı yönetici olarak çalıştırarak Başlatıcı'nın izinlerini artırabilir ve böylece olası problemlerden kaçınabilirsiniz.

Yöntem #5: Ekran kartı sürücülerini güncelleyin

Güncel olmayan ekran kartı sürümleri nedeniyle Epic Games Başlatıcısı ile ekran kartınız uyumlu olarak çalışmıyor olabilir. Ekran kartı sürücünüzü nasıl güncelleyeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.

Yöntem #6: Epic Games Başlatıcısı'nı yeniden yükleyin

Windows için Adım #1: Epic Games Başlatıcısı'nı tamamen kapatın. Adım #2: Başlat 'a tıklayın. Adım #3: " cmd " yazın, Komut İstemi'ne sağ tıklayın ve ardından " Yönetici Olarak Çalıştır " deyin. Adım #4: Açılan pencerede " sfc /scannow " yazın ve ardından Enter 'a basın. Adım #5: Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #6: Başlat 'a tılayın. Adım #7: " Program Ekle veya Kaldır " yazın ve Enter 'a basın. Adım #8: Program listesinden Epic Games Başlatıcısı 'nı seçin. Adım #9: Kaldır 'a tıklayın. Adım #10: Epic Games'in web sitesine gidin ve sağ üst köşeden Epic Games'i İndir 'e tıklayarak en güncel başlatıcıyı indirin.



Mac için: Adım #1: Epic Games Başlatıcısı'nı kapatın. Adım #2: Etkinlik Monitörü 'nü kontrol ederek Epic Games Başlatıcısı ile ilgili hiçbir işlem olmadığını doğrulayın. Adım #3: Uygulamalar klasörünü açın. Adım #4: Epic Games Başlatıcısı uygulamasını Çöp Sepeti 'ne sürükleyin. Adım #6: Aşağıdaki dizinlerde Epic Games Başlatıcısı ile ilgili herhangi bir klasör veya dosya olmadığını doğrulayın: ~/Library/Application Support ~/Library/Caches ~/Library/Preferences ~/Library/Logs ~/Library/Cookies Adım #7: Epic Games'in web sitesine gidin ve sağ üst köşeden Epic Games'i İndir 'e tıklayarak en güncel başlatıcıyı indirin.



Epic Games Başlatıcısı'nı bilgisayarınızdan tamamen kaldırıp ardından yeniden yükleyerek sorununuzu çözebilirsiniz. Başlamadan önce bu işlemin daha önce yüklenen tüm oyunları sileceğini unutmayın.

Yöntem #7: Epic Games Başlatıcısı'nın sistem gereksinimlerini doğrulayın

Bilgisayarınızın Epic Games Başlatıcısı'nı çalıştırabilmek için gerekli sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olmalısınız. Bilgisayar özelliklerinize nasıl bakacağınızı öğrenmek için buraya, Epic Games Başlatıcısı sistem gereksinimleri için de buraya tıklayabilirsiniz.

Yöntem #8: Görev çubuğunda yanıp sönen Epic Games Başlatıcısı simgesi

Adım #1: Epic Games Başlatıcısı kısayoluna sağ tıklayın ve ardından " Özellikler " deyin.

" deyin. Adım #2: Çalıştır 'ın yanındaki açılır menü sekmesinden " Normal Pencere " yazanı seçin.

'ın yanındaki açılır menü sekmesinden " " yazanı seçin. Adım #3: Uyumluluk sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Adım #4: Tüm kutuların işaretini kaldırın, ardından Uygula 'ya ve Tamam 'a tıklayın.

'ya ve 'a tıklayın. Adım #5: Başlat 'a tıklayın, ardından " Grafik Ayarları " yazıp Enter 'a basın.

'a tıklayın, ardından " " yazıp 'a basın. Adım #6: Grafik performansı tercihi 'nin altındaki açılır menüden Klasik uygulama 'yı seçin.

'nin altındaki açılır menüden 'yı seçin. Adım #7: Göz at 'a tıklayın.

'a tıklayın. Adım #8: Epic Games Başlatıcısı kurulum dizinine gidin. Bu dizin varsayılan olarak şuradadır: C:/Program Files (x86)/Epic Games/Launcher/Portal/Binaries/Win64.

Adım #9: EpicGamesLauncher.exe dosyasına tıklayın ve ardından Ekle deyin.

dosyasına tıklayın ve ardından deyin. Adım #10: Seçenekler 'e tıklayın.

'e tıklayın. Adım #11: Güç tasarrufu 'na tıklayın ve Kaydet deyin.

'na tıklayın ve deyin. Adım #12: Epic Games Başlatıcısı'nı yeniden başlatın.

"Epic Games açılmıyor", "Epic Games Başlatıcısı çalışmıyor" sorunlarıyla karşılaştığınızda neler yapabileceğinizi anlattığımız yazının burada sonuna geliyoruz. Sizlerin de bildiği farklı çözüm yolları varsa bunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.