Epic Games’te "PlayStation Oyunları" İndirime Girdi: İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Oyunlar!

Epic Games, PlayStation oyunlarını baz alan yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok popüler ve kaliteli yapım indirimde.

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "PlayStation oyunları" indirimleriyle karşımızda.

Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İndirimler, 11 Kasım'a kadar devam edecek. Fiyatı düşen oyunlardan bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games "PlayStation oyunları" indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Until Dawn 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67) Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar 1.099 TL 439,60 TL (-%60) Returnal 1.099 TL 439,60 TL (-%60) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60) Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20) Sackboy: Büyük Macera 1.099 TL 362,67 TL (-%67) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%40) Lost Soul Aside 2.499 TL 1.674,33 TL (-%33) Days Gone 1.399 TL 559,60 TL (-%60) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20) Horizon Zero Dawn Remastered 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40) Horizon Forbidden West Complete Edition 1.499 TL 899,40 TL (-%40) Stellar Blade 2.499 TL 1.999,20 TL (-%20) LEGO Horizon Adventures 1.749 TL 874,50 TL (-%50)

Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.

%20 iade de alabileceksiniz

Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.