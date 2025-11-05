Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Epic Games’te "PlayStation Oyunları" İndirime Girdi: İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Oyunlar!

Epic Games, PlayStation oyunlarını baz alan yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok popüler ve kaliteli yapım indirimde.

Epic Games’te "PlayStation Oyunları" İndirime Girdi: İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Oyunlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "PlayStation oyunları" indirimleriyle karşımızda.

Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İndirimler, 11 Kasım'a kadar devam edecek. Fiyatı düşen oyunlardan bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games "PlayStation oyunları" indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Until Dawn 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50)
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67)
Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar 1.099 TL 439,60 TL (-%60)
Returnal 1.099 TL 439,60 TL (-%60)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60)
Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20)
Sackboy: Büyük Macera 1.099 TL 362,67 TL (-%67)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%40)
Lost Soul Aside 2.499 TL 1.674,33 TL (-%33)
Days Gone 1.399 TL 559,60 TL (-%60)
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50)
God of War 899 TL 359,60 TL (-%60)
God of War Ragnarök 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20)
Horizon Zero Dawn Remastered 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40)
Horizon Forbidden West Complete Edition 1.499 TL 899,40 TL (-%40)
Stellar Blade 2.499 TL 1.999,20 TL (-%20)
LEGO Horizon Adventures 1.749 TL 874,50 TL (-%50)

Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.

%20 iade de alabileceksiniz

Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.

[5-12 Kasım] Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [5-12 Kasım] Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
[Kasım 2025] Xbox'ta Yüzlerce Oyunda %90'a Varan Dev İndirimler Başladı [Kasım 2025] Xbox'ta Yüzlerce Oyunda %90'a Varan Dev İndirimler Başladı
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim