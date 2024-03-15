Epic Games ile Steam'in patronları arasında hakarete varan kavga olduğu ortaya çıktı. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Steam ekibine küfrederken Steam'in de bu konuda sessiz kalmadığı ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'in sahibi olan Valve, 2021 yılından beri bir antitröst davası ile uğraşıyor. Bağımsız geliştirici Wolfire tarafından açılan bu davaya göre Valve, Steam'in piyasadaki hâkim pozisyonunu kötüye kullanıyor, çok yüksek komisyon talep ediyordu. Hâlâ devam etmekte olan bu davada sunulan ve kamuoyu ile paylaşılan belgelerse Epic Games'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney ile Steam'in patronu Gabe Newell arasında kavga olduğunu gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre Sweeney ile Steam arasındaki kavganın fitili, 2018 yılında yaşanan bir yazışma süreci ile ateşleniyor. Taraflar, gönderdikleri e-postalarda birbirlerine karşı çok sert konuşuyorlar, hatta hakarete varan ifadeler kullanıyorlar. Gelin hep birlikte, bu ilginç atışmanın detaylarına bakalım.

Epic Games patronundan Steam yetkililerine: "You a**holes"

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, 2018 yılında Gabe Newell ile Steam'in COO Scott Lynch'e ortak bir e-posta gönderiyor. Sweeney, bu e-postada Steam'in oyun satışlarından aldığı yüzde 30'luk komisyonu eleştiriyor. Bu yüksek komisyon oranının Steam'in ilk yılları için kabul edilebileceğini aktaran Tim Sweeney, platformun artık çok başka bir noktada olduğunu, bu yüzden de komisyon oranlarının düşürülebileceğini söylüyor.

İşte olay, tam da bu noktada patlak veriyor. Epic Games CEO'su, e-postanın bir bölümünde "Siz g*t herifler (a**holes), güçlü geliştiricilerin özel şartlara sahip olduğunu, yüzde 30 komisyonun ise küçük insanlar (bağımsız geliştiricileri kast ediyor) için olduğunu söylüyorsunuz." ifadesini kullanıyor. Gabe Newell'ın bu ifadeden haberdar olup olmadığını bilmiyoruz ancak Scott Lynch'in bu e-postayı yanıtladığını görüyoruz.

Scott Lynch'in cevabı: Sen delisin?

Gabe Newell ve Tim Sweeney

Scott Lynch, yanıtladığı e-postada çok kısa ve net bir ifade kullanıyor: "Sen delisin?"

Bu kavganın nasıl sonlandığını kimse bilmiyor. Ancak buradan anladığımız şey, Epic Games CEO'sunun Steam ve yöneticilerinden nefret ettiği. Ancak şunu da söyleyelim; Steam'in büyük geliştiricilere imtiyazlar verip bağımsız veya küçük geliştiricilere yüzde 30 komisyon dayatmasının da kabul edilebilecek bir tarafı yok.