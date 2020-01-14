Steam'in ezeli rakibi Epic Games Store, 2019'da ortalığı nasıl yerle bir ettiğini gösteren detayları paylaştı. Şirketin paylaştığı blog yazısında elde ettiği gelir ile birlikte en çok aktif kullanıcı sayısına sahip ülkelere de yer verildi.

Epic Games Store, bugün paylaştığı blog yazısında 2020 yılında da bedava oyun dağıtmaya devam edeceği haberiyle birlikte platformun elde ettiği diğer başarıları açıkladı. Epic’in yaptığı paylaşıma göre platformu kullanan milyonlarca oyuncu 2019 yılında 680 milyon dolar harcama yaptı.

Epic Games’in elde ettiği 680 milyon doların 215 milyonluk kısmı üçüncü parti bilgisayar oyunlarına harcandı. Bunun nedeniyse muhtemelen Fortnite’ın Epic Games’in hâlâ ana gelir kaynağı olmasından kaynaklanıyor. Bazı haberlere göre Fortnite, 2019 yılında 1,8 milyar dolar gelir elde etti. Bununla birlikte platformdan bedava olarak alınan oyun sayısı 200 milyondan fazla olarak açıklandı.

Epic Games Store, 2019’u başarıyla kapattı:

Şirketin yaptığı paylaşım bir nevi 2019 yılı boyunca süren eleştirilere ve tartışmalara karşı bir zafer ilanı olarak yorumlandı. Şirket, 2019 yılında özellikle birkaç seçkin oyunu yalnızca kendi platformuna çekmesiyle oyuncular ve geliştiriciler tarafından eleştirilmişti.

Tüm bunlara rağmen büyük gelir elde ederek başarı sağlayan Epic Games, muhtemelen açıklamasını diğer geliştiricileri de kendi platformuna çekmek üzere paylaştı. Fakat Epic Games’in geliştiricilere sunduğu şey yalnızca sağladığı verileri değil, uzun süredir sürdürdüğü bir politikayı da içeriyor.

Epic Games Store, geliştirici dostu politikası kapsamında oyun satışlarından elde ettiği gelirin %88’ini geliştiricilere geri ödüyor. Yani şirket yaptığı her bir satışın yalnızca %12’lik kısmını hesabına geçiriyor. Böylece platform geliştiriciler için fazlasıyla makul bir yer olarak görülüyor.

Epic Games Store’u en çok kullanan ülkeler:

Epic Games Store, aynı paylaşımında ülkelere göre aktif kullanıcı yüzdelerini de paylaştı. Bu listeye göre en aktif kullanıcılar %17,2’lik payla ABD’de bulunurken ikinci sırada Rusya yer aldı. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise Çin, Brezilya ve Almanya olarak belirtildi.

Epic Games Store’un paylaştığı grafikte Türkiye 15. sırada yer alıyor. Ülkemizde Epic Games Store’u aktif olarak kullanan kullanıcı sayısı genel tablonun %1,57’sini oluşturuyor.