PUBG'ye Yeni Bir Harita ve Yıkılabilir Ortamlar Gelecek

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan PUBG, yeni bir harita almaya hazırlanıyor. Orta doğudan uyarlanmış gibi görünen yeni haritanın ekran görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca yıkılabilir ortamlar ve daha fazlası da yolda.

PUBG'nin 5. Sezon'u bugün (14 Ocak) sona ererken, battle royal oyununun arkasındaki geliştiriciler, yeni özellikler ve içeriklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. PUBG resmi Twitter hesabından yapılan yeni paylaşımlar, oyuna yakında yeni bir haritanın gelebileceğini ortaya koyuyor.

Öncelikle resmi PUBG Twitter sayfası, dün dağlık bir çöl bölgesi ve mağarada küçük bir üs gibi görünen iki görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Hızlı ve sessiz. Şimdiye kadarki en ölümcül." ifadeleri yer aldı. Ayrıca takipçiler, ekran görüntüsündeki işaretlerden birinin Arapça olduğunu ve haritanın Orta Doğu veya Kuzey Afrika'da olabileceğini düşündüler. İşte PUBG'nin yeni haritasından paylaşılan ilk görüntüler:

PUBG'nin Japonya hesabından paylaşılan bir diğer görüntüde de, aynı haritanın bir parçası olan binanın içinde savaşan karakterler görülüyor. Bu ekran görüntüsünde, duvarlardaki mermi delikleri ve yapısal hasarlar göze çarpıyor. Yani PUBG'ye Battlefield veya Rainbow Six Siege gibi yıkılabilir ortamlar gelecek diyebiliriz. PUBG tarafından oyuna C4'ün geleceğini gösteren, ancak daha sonra silinen Facebook paylaşımı da bununla bağlantılı olarak yorumlanıyor.

Duvarlardaki mermi deliklerini gösteren ve PUBG'ye yıkılabilir ortamların geleceğinin ipucunu veren paylaşım:

Tüm bunların yanı sıra PlayerIGN adlı bir kullanıcı, PUBG'nin yeni haritasına dair özelliklerden daha fazlasına değiniyor. Kullanıcı, Sezon 6'nın 'Shakedown' olarak adlandırılacağını, yeni haritanın 2v2 olacağını ve 'Black Zone' (Kara Bölge) adı verilen yeni bir mekaniği içereceğini iddia ediyor.

İddiaya göre Black Zone, kırmızı alandan daha insafsız olacak ve içindeki tüm binaları yok edecek. Bu noktada elbete yine yıkılabilir ortamlara dikkat çekiliyor. Sızdırılan bilgiler henüz doğrulanmamış olsa da, PUBG'nin paylaştığı görüntüler, bu iddiaların gerçek olabileceğini düşündürüyor.