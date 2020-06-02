Epic Games Store, iOS ve Android Platformlarına Geliyor

Her hafta sunduğu ücretsiz oyunların da etkisiyle kısa zamanda geniş bir kullanıcı tabanına ulaşan dijital oyun mağazası Epic Games Store, akıllı telefonlara geliyor. Epic Games CEO’su Tim Sweeney, platformun gelecekte Android ve iOS cihazlarda da boy göstereceğini resmen açıkladı.

Video oyun haberciliği alanında önde gelen yayınlardan biri olan GameSpot, ünlü Battle Royale yapımı Fortnite ile adını daha yüksek sesle duyurmaya başlayan Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney ile zihin açıcı bir röportaj gerçekleştirdi.

2018 yılında Steam’e rakip olarak yayınlanan dijital oyun mağazası Epic Games Store hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Sweeney, yakın gelecekte platformu iOS ve Android cihazlara getirmeyi planladıklarını söyledi. Bunun, Epic Games Store’un daha geniş çevrelerce benimsenmesine yardımcı olacağını belirten Sweeney, Fortnite’ın gücüyle PC’de oluşan tabanı mobil ekosistemine de kaydırmak istiyor.

Kapılarının tüm geliştiricilere açık olduğunu söyleyen Epic Games CEO’su, sektöre hizmet etmek ve oyun ekosistemini büyütmek için alternatifler sunmaya çalıştıklarını belirtti. Öte yandan Sweeney, Epic Games Store’u mobil cihazlara, özellikle de Android telefonlara getirme konusunda ilk kez açıklama yapmıyor.

Aralık 2018 tarihinde Game Informer ile gerçekleştirdiği bir röportajda konuşan başarılı iş insanı, oyun mağazasını mobil platformlar için de yayınlama planlarından ilk kez orada bahsetmişti. 2019’da bu gerçekleşmedi, ancak Epic Games Store için doğru zaman 2020 yılı olabilir.

Bugün sizlerle paylaştığımız haberde de belirttiğimiz gibi, yayınlandığından bu yana düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan Epic Games Store’un, oyunculara yeni türleri sevdirdiğini söyleyen Sweeney, bu kampanyalarının Steam gibi diğer mağazaların satışlarını da artırdığını öne sürdü.

Epic Games Store, şu anda Borderlands: The Handsome Collection oyununu 4 Haziran saat 17.59’a kadar ücretsiz olarak dağıtıyor. Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel'i içeren koleksiyonu söz konusu tarihe kadar indirerek, sonsuza kadar bedava oynayabilirsiniz.