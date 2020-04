Epic, Ücretsiz Oyunlar İçin Bir Süreliğine 2FA İsteyecek

Epic Games, verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kurarken güvenliği de elden bırakmıyor. Epic Games Store, ücretsiz oyunları almak isteyen kullanıcılardan bir süreliğine İki Aşamalı Kimlik Doğrulama isteyecek.

Epic Games Store, istemcisi aracılığıyla oyunculara haftalık olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. Üstelik oyunlar ücretsiz olduğu dönemde alınırsa, kullanıcıya ait oluyor ve kampanya sona erdiğinde bile oyun kitaplığında kalıyor. Ancak artık Epic, ücretsiz oyun almak isteyenlere geçici bir süre için küçük bir şart koşuyor.

Epic Games, 21 Mayıs'a kadar Epic Games Store'daki ücretsiz oyunları almadan önce kullanıcılardan belirli aralıklarla İki Aşamalı Kimlik Doğrulama (2FA) talep edecek. Şirket bu değişikliği, oyuncuların Epic hesaplarının güvenliğini artıracak adımları uygulamasını sağlamak için yapıyor.

Epic Games Store'dan ücretsiz bir oyunu almaya çalışırken, "Bu ücretsiz oyunu almak için hesabında İki Aşamalı Kimlik Doğrulamanın kurulu olması gerekir. İki Aşamalı Kimlik Doğrulama, Epic Games hesabına ilave bir güvenlik sağlar ve yetkisiz erişimi engellemeye yardımcı olur." mesajını alacaksınız.

Mesajda yer alan 'İki Aşamalı Kimlik Doğrulamayı etkinleştir' butonuna tıkladığınızda internet tarayıcısı aracılığıyla hesap ayarlarınıza yönlendirileceksiniz. Daha sonra e-posta, SMS veya bir doğrulama uygulaması aracılığıyla kimlik doğrulaması yapacaksınız. Doğrulama, giriş yaparken bir güvenlik kodu girmenizi isteyerek hesabınızı yetkisiz erişime karşı koruyacak.

2FA için kimlik doğrulama uygulaması kullanmak isteyenlere Epic Games, yaygın olarak kullanılan şu kimlik doğrulama uygulamalarını öneriyor:

Google Authenticator

LastPass Authenticator

Microsoft Authenticator

Authy

Seçtiğiniz yöntemle gönderilen güvenlik kodunu aldıktan sonra ücretsiz oyunu indirebileceksiniz. Ücretsiz oyunlara gelecek olursak, şu anda For The King adlı stratejik RPG oyununu 30 Nisan'a kadar Epic Games İstemcisi aracılığıyla alabilirsiniz. Bir sonraki ücretsiz oyunlar Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands olacak. For The King'i Epic Games Store'dan yarına kadar ücretsiz olarak almak için oyunun mağaza sayfasına buradan erişebilirsiniz.