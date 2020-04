Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon'un Ertelendiği Duyuruldu

Epic Games, Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon'un ertelendiğini açıkladı. Popüler battle royale oyununda devam etmekte olan 2. Sezonun uzatılmasıyla birlikte yeni sezon, planlanandan daha geç başlayacak.

Koronavirüs salgını oyun endüstrisini de derinden etkiledi ve birçok geliştirici planlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. The Last of Us Part II, Wasteland 3 ve Minecraft Dungeons gibi oyunların ardından, Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon'un da ertelendiği açıklandı.

Epic Games, Fortnite oynaması ücretsiz bir oyun olmasına rağmen düzenli olarak güncelleniyor. Oyuna gelen yeni içerikler zaman ve insan gücü gerektiriyor. Geliştirici, Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon'un yaklaşık bir buçuk ay sonra geleceğini açıkladı. Epic Games, doğrudan koronavirüsü sebep göstermese de salgının getirdiği çalışma kısıtlamalarının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon uzatıldı

Epic Games, resmi blogundan yaptığı açıklamada, "Fortnite'ın 2. Bölüm: 2. Sezon'u önceden belirlediğimiz 30 Nisan'dan ileriye uzatıyoruz. Planımız, 2. Bölüm: 3. Sezon'u 4 Haziran'da çıkartmak." dedi. Geliştirici ayrıca devam eden 2. Sezon süresince yeni oynanış mekanikleri, yeni görevler, bonus TP ve sürprizlerle dolu birkaç oyun güncellemesi sunacaklarını açıkladı.

Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon, Epic Games'in erteleme kararı aldığı ilk sezon değil. Popüler battle royale oyununun 2. bölümünün ilk sezonu da uzun bir süre ertelenmişti. Epic, o zamanlar erteleme kararını kış temalı ekstra içeriklerin geliştirilebilmesi için almıştı.

Fortnite oyuncuları ne yazık ki yeni sezon için bir buçuk aydan fazla beklemek zorunda kalacaklar. Yine de erteleme kararı 3. sezonun daha iyi geliştirilmesine yardımcı olabilir. Epic'in oyunda her zaman büyük değişiklikler yapmaktan mutluluk duyduğuna şüphe yok.