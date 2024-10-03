Epic Games, mobil oyun sevenleri havalara uçuracak bir açıklama yaptı. Yakında mobil mağazasından da bedavaya oyun dağıtacağını duyurdu.

Epic Games, yaptığı oyun kampanyalarıyla Türkiye başta olmak üzere tüm dünyadaki oyunseverlerin sevgilisi olmayı başarmıştı. Bu kampanyalardan biri de her hafta verdiği ücretsiz oyunlardı.

Şimdi ise Epic’ten mobil oyun oynayanları çok sevindirecek bir haber geldi. Şirket, yakında mobilde de bedava oyun dağıtacağını duyurdu.

Her hafta ücretsiz mobil oyun verilecek

ABD’de gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Epic Games Store Genel Müdürü Steve Allison, yakında 50’ye yakın üçüncü parti oyunun şirketin mobil mağazasında sunulabileceğini ifade etti. Bunu söylerken o müjdeli haberi de ekledi.

Yönetici, yaptığı açıklamada şu an PC kullanıcıları için sunulan haftalık ücretsiz oyun programının mobil mağazaya da taşınacağını aktardı. Bu da mobilde her hafta bedava bir veya iki oyunun kullanıcılara dağıtılacağı anlamına geliyor. Bildiğiniz üzere mobil tarafta ücretli oyunların sayısı da bir hayli fazla. GTA’dan Stardew Valley’e kadar birçok yapım için ücret ödemek gerekiyor. Ancak görünüşe göre Epic, kendi mağazası üzerinden bu oyunları bedevaya sunabilecek.

Bunlar dışında mobil mağazaya çapraz platform desteği, oyun içi sohbet gibi özelliklerin ekleneceği ifade edildi. Ayrıca Epic’in mobil mağazasında yakında piyasaya sürülecek ilk 3. taraf oyunlardan birinin Ark: Ultimate Mobile Edition olacağı aktarıldı.

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Epic Games Store’un mobil versiyonu, eğer Android kullanıcısıysanız tüm dünyada erişilebilir durumda. Ancak maalesef iOS’te durum böyle değil. Şu an için sadece Avrupa Birliği’ndeki Apple kullanıcıları tarafından erişilebiliyor.