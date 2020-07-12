Epic Games’in Haftaya Ücretsiz Vereceği Oyun Açıklandı

Bir seneyi aşkın süredir oyunculara her hafta ücretsiz oyun sunan Epic Games’in önümüzdeki hafta hangi oyunu vereceği açıklandı. Oyuncuların kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekleri oyun Torchlight II olacak.

2019 yılının başından bu yana oyuncuları sayısız ücretsiz oyunla buluşturan Epic Games Store, bu fırsatlara önümüzdeki hafta da devam ediyor. Epic Games Store, bu hafta ücretsiz olarak verilen The Escapists 2, Lifeless Planet ve Killing Floor 2’nin ardından gelecek hafta bir oyunu ücretsiz olarak sunacak.

Epic Games Store’un oyunculara ücretsiz olarak sunacağı o oyun, bugüne kadar pek çok olumlu yorum almış ve Steam’de 31 TL’ye satılan Torchlight II olacak. Trochlight II, 16 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.00’den itibaren Epic Games Store’dan ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Fırsat, 23 Temmuz’a kadar devam edecek.

Torchlight II, haftaya ücretsiz olacak:

2012 yılında PC oyuncularıyla buluşan ve yıllar geçtikçe günümüzde oyun oynanabilecek tüm platformlar için yayınlanan Torchlight II, pek çok oyun eleştirmeninden tam not almayı başardı. İster tek oyunculu ister çok oyunculu oynanabilen Torchlight II, oyunculara sunduğu deneyim sayesinde günümüzde de hâlâ oynanan bir oyun olma özelliğini koruyor.

Aksiyon RPG oyunları arasında en ön plana çıkan oyunlardan birisi olan Torchlight II, rastgele seviyelerde düşmanlarla savaştığınız ve ganimetlere ulaşmaya çalıştığınız bir oyun. Torchlight II’nin muhteşem dünyasına atılmak içinse çok üstün bir bilgisayara sahip olmanız gerekmiyor.

Torchlight II sistem gereksinimleri:

Windows:

İşlemci: x86 destekli, en az 1,4 GHz hıza sahip bir işlemci

x86 destekli, en az 1,4 GHz hıza sahip bir işlemci RAM: 1 GB

1 GB Ekran kartı: En az 256 MB belleğe sahip DirectX destekli ekran kartı

En az 256 MB belleğe sahip DirectX destekli ekran kartı Depolama alanı: 1,7 GB

macOS X: