Epic Games, iOS platformunda kullanılabilen yeni mobil uygulaması Live Link Face'i duyurdu. App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulamanın en etkileyici yanı ise Unreal Engine'e boyut atlatacak olması. Uygulama, yüz ifadelerinin kaydedilip, kayıtların Unreal Engine'e aktarılmasını sağlıyor.

Epic Games, pek çok kişi için sadece büyük bir oyun platformu olarak kabul edilse de şirketin aslında çok köklü bir geçmişi var. Hatta bugün oynadığımız pek çok oyunun temelini oluşturan "Unreal Engine" isimli motorun geliştiricisi de Epic Games. Şirket, yıllar içerisinde Unreal Engine'i daha da iyi bir yere getirdi ve bugünkü oyunları oynayabilmemizi sağladı. Şimdiyse Epic Games, Unreal Engine'e boyut atlatacak yeni bir mobil uygulama duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, artırılmış gerçeklik teknolojisine büyük bir önem veriyor. Şirket, iOS işletim sistemi için oluşturduğu Animoji ve Memoji ile zaten bunu gösterdi. Ayrıca 2017'de tanıtılan iPhone X modellerinde tanıştığımız TrueDepth kamera sistemi de yüzün tanınıp Animoji ve Memoji'lerin iyileştirilmesinin önünü açtı. Şimdiyse Epic Games, Apple'ın bu teknolojisinden faydalanan bir mobil uygulama tasarladı. Bu uygulama, Live Link Face olarak isimlendiriliyor.

Live Link Face, yüz ifadelerinin doğrudan Unreal Engine'e aktarılmasını sağlıyor

Epic Games'in Unreal Engine için hazırladığı ve iOS platformunda kullanılabilen mobil uygulaması, geliştiricilerin işlerini hayli kolaylaştıracak türden. Çünkü bu mobil uygulama, yüz ifadelerinin kaydedilip, doğrudan Unreal Engine'e aktarılmasını ve kullanılmasını sağlıyor. Yani bu uygulamayla geliştiriciler, diledikleri yüz ifadelerini tasarladıkları oyunlara doğrudan aktarabilecekler.

Live Link Face isimli uygulama, iPhone'ların ön kamerasını kullanarak kullanıcıların yüzlerini detaylı bir şekilde kayıt altına alıyor. Uzaktan kontrol ve çoklu cihaz senkronizasyonuna sahip olan uygulama sayesinde kaydedilen yüz ifadeleri, yine bu uygulama içerisinden de düzenlenebiliyor. Geliştiriciler, uygulamayı kullanarak oluşturdukları yüz ifadelerini de hiçbir zorluk çekmeden Unreal Engine'de kullanabiliyorlar.

Epic Games'in Unreal Engine ile iPhone'ları birleştiren uygulaması Live Link Face, an itibarıyla App Store'dan indirilebiliyor. Üstelik kullanıcılar, bu uygulama için herhangi bir bedel de ödemiyorlar. Yani Epic Games, yeni mobil uygulamasını tamamen ücretsiz bir şekilde sunuyor. Eğer sizler de Live Link Face isimli bu uygulamayı hemen indirmek ve denemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak uygulamanın App Store listelemesine erişebilirsiniz.