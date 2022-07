Epic Games Store’un binlerce lira tasarruf sağlayacak Yaz İndirimleri kampanyası başladı. En popüler oyunlar da bağımsız geliştiricilerin yapımları da yüzde 75'e varan indirimlerle satın alınabiliyor.

Verdiği ücretsiz oyunlarla oyun tutkunlarının gönüllerinde taht kurmayı başaran Epic Games'in geleneksel Yaz İndirimi etkinliği başladı. Oyuncular, 28 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzde 75'e varan indirimlerle tasarruf edebilecekler.

Epic Games'in Yaz İndirimi 2022 kampanyasına baktığımızda, sektördeki en popüler yapımların da bağımsız geliştiricilerin oyunlarının da indirime girdiklerini görüyoruz. Bununla birlikte; tüm oyunların aynı oranda indirime girmediğini belirtmekte de fayda var. Dilerseniz Epic Games'in başlattığı kampanya kapsamında fiyatı düşen popüler oyunlara bakalım.

Epic Games Yaz İndirimi 2022'de sağlam indirim alan bazı oyunlar

İlk aşamada PlayStation için piyasaya sürülen, birkaç yıl önce de PC'ye gelen Horizon Zero Dawn, sevilen oyunlardan bir tanesi. Normal fiyatı 329 TL olan oyun, yüzde 50 indirimle 164,50 TL'ye satın alınabiliyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Far Cry 6, Epic Games'in en okkalı indirim yaptığı oyunlardan bir tanesi. Oyunseverler, normal fiyatı 269 TL olan bu oyuna yüzde 60 indirimle 107,60 TL'ye sahip olabilecekler.

The Game Awards ve Golden Joystick gibi etkinliklerde 2021'in en iyi çok oyunculu oyunu olma unvanına sahip olan It Takes Two, yüzde 50 indirimle 199,99 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Deathloop, oyuncuların ilgisini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Bu oyuna, Epic Games Yaz İndirimi 2022 kapsamında yüzde 60 indirimle 215,60 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Salgın sonrası ABD'de yaşanan olayları anlatan Days Gone da oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Normal fiyatı 329 TL olan oyun, yüzde 50 indirimle 164,50 TL'ye satın alınabiliyor.

Piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde buglarla dolu olan Cyberpunk 2077, Epic Games Yaz İndirimi 2022 kapsamında yüzde 50 indirimle satılıyor. Oyunun normal fiyatı 249 TL.

Motor sporlarına, özellikle de motosiklet yarışlarına ilgi duyuyorsanız, RiMS Racing'e indirime girmişken bir şans verebilirsiniz. Oyunun yüzde 45 indirimli fiyatı 95,70 TL.

İnsanların nasıl evrimleştiğini anlatan bu oyun, sizleri 10 milyon yıl öncesine götürecek. Normal fiyatı 229 TL olan oyun, yüzde 60 indirimle 91,60 TL'ye satın alınabiliyor.

Sayısız zorlu görev içeren SnowRunner, şoförlük yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir oyun. Epic Games Yaz İndirimi 2022 kapsamında yüzde 40 indirim yapılan SnowRunner, 90 TL'ye satın alınabilir.

Piyasaya sürüldüğü dönemlerde açık dünya tutkunlarının gözdesi haline gelen Rage 2, yüzde 75 indirimle 349 TL yerine 87,25 TL'ye satın alınabiliyor.