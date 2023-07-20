Bu listemizdeki karakterler, gerek oyunların arka planında gerekse de aktif olarak gözümüzün önünde çirkefliğini kanıtladı.

Filmler ve kitaplarda olduğu gibi, oyunlarda da hayatımızda yer kaplayan veya kaplayacak izler bulunur. Bu izler oyundaki bir karakterden, olaydan veya bir mekândan kalabilir. Örneğin Arthur Morgan’la çıktığınız yolculuk; sizlere güven sorunları, depresyon ve anksiyete bırakmış olabilir ki oyuncular olarak bundan şikâyet edecek değiliz.

Morgan’ı köşeye bırakırsak, oyunlarda öyle karakterler var ki yaptıkları veya sebep oldukları olaylar yüzünden kafamıza “çirkef” sıfatıyla kazındı ve her biri nefretimizi kazanmış oldu. Editörünüz olarak bazı sınırlamalardan dolayı bu karakterler hakkında tamamen içimi dökemeyecek olsam da sizin için tek uyarım, spoiler’lara karşı hazırlıklı olmanız.

Oyun Tarihinin En Şereften Yoksun Karakterleri

Kelimeler kifayetsiz… Micah Bell

Red Dead Redemption 2’nin sevimsiz kötüsü Micah, oyuncular tarafından o kadar sevilmiyor ki seslendirmesini yapan kişi bile onu sevmediğini ve yaptıklarını öğrendiğinde şok olduğunu açıklamıştı. Elbette burada Peter Blomquist’e hakkını vermek gerek fakat bir karakterin bu kadar nefret toplayabilmesi için oldukça uğraşması gerekiyor. Micah da şerefinden ödün vermek için gece gündüz demeden çalışıyor zaten.

Micah Bell’i kenara alalım, büyüğü geldi: Edgar Ross

Edgar Ross’u isimden tanımak zor olabilir fakat kendisi RDR serisinin iki oyununda da kilit rol oynuyor. Yozlaşmış bir dedektif olan Edgar Ross, kendisine verilen kanun kaçakçılarını yakalama görevini başka bir kanun kaçağına yaptırarak tamamlıyor. Tabii iş burada bitmiyor. Oyuncu tarafında yaklaşık 18 saat süren bir maceranın ardından Ross, bu kanun kaçağını da rahat bırakmıyor. Üstteki görselin nasıl bir dönüm noktası olduğunu RDR hayranları anlayacaktır.

GTA San Andreas’ın Tenpenny’sini unutmamak gerek:

Los Santos’ta rütbe açısından aslında oldukça sıradan bir polis memuru olan Frank Tenpenny, yozlaşmış bir polisin neler yapabileceğini bizlere göstermişti. Her ne kadar biz komik kısmıyla ilgilenip bize verdiği işlere laf etmiş olsak da kendisinin acımasız ve umarsız biri olduğunu unutmamak gerek. Çeteler arasında kavga çıkaran, uyuşturucu satışından kendine pay çıkaran ve bundan yetkililere bahseden meslektaşlarını umarsızca öldüren birisi Tenpenny.

Ayrıca kendisinin, gerçek hayatta bir polis memuru olan Rafael Pérez uyarlandığını belirtelim. Pérez de baktığınızda hiç güzel anılmıyor.

Buradan Mortal Kombat serisine geçiyoruz: D'Vorah’dan bahsetmemek olmaz

Video bazıları için hassas olabilir

Normal şartlarda bir karaktere bakıp “Bundan ne hayır gelebilir ki?” diye söylenmek mantıksız olur. Fakat D’Vorah, bu cümleyi hak etmek için gereken ne varsa yapıyor. En sevdiğiniz Mortal Kombat karakterlerinin ölümünde rol oynuyor, iyi ve kötü taraf arasında kendi çıkarlarına göre gidip geliyor ve en az 1 kişinin hayatını mahvetmeden güne başlayamıyor.

Bunu yapmasındaki sebep ise “Kovan” isimli böcek topluluğunun kârını gütmesi. Bu bağlamda kendisine hak verebilirsiniz fakat Mortal Kombat evrenindeki olaylar göz önüne alındığında D’Vorah çoğu oyuncunun gözünde sadece bencil olarak anılıyor.

Listede yer almazsa ayıp olur: General Shepherd

Birçok kişinin Modern Warfare 2’yi oynamamasına rağmen aklına kazınan ve Ghost karakterini öldüren General Shepherd, özellikle hayranların nefretini toplamıştı. Birçok kişi sadece öldüğü için Ghost’u tanımış olsa da General, bunun haricinde yaptıklarıyla da kafamızdaki yerini tazelemişti.

Dishonored’a başladığımızda “bi’ nefes alsaydık” dedirten Lord Regent:

Şimdi oturup düşünün; kraliçenin danışmanı konumundasınız ve halk, bir veba ile boğuşuyor. Çevredeki şehirler, vebanın yayılmaması için şehrinizin etrafına duvarlar örmüş. Halkınız evlere kapatılıyor ya da zombimsi varlıklara dönüşüyorlar. Aklınıza birtakım “çözüm arardım herhalde” gibi düşünceler gelmiş olabilir fakat Hiram Burrows, buna pek yanaşmıyor.

Onun yerine gece gündüz “ne yapsam?” diye düşünen kraliçeyi suikast hedefi hâline getirip, kraliyet koruyucusunu da bundan sorumlu tutuyor. Aylarca ona işkence eden Burrows, en sonunda çocuk yaşında olan bir prensesi de bir geneleve gönderiyorlar fakat -neyse ki- sadece orada kalsın diye. Bunun ardından diğer ortaklarıyla birlikte gücü eline alıyor ve zengin kesim için partiler düzenlemeye, geride kalanları da öldürmeye devam ediyorlar.

“Enayinin tekinden ucuza Gengar aldım…” Pokemon Diamond, Pearl ve Platinum’dan Mindy:

Pokemon’un bu oyunlarında Mindy, aslında Pokemon takası yapabileceğiniz bir NPC. Yanına gittiğinizde size, Medicham isimli Pokemon’u Haunter’la takas etmek isteyip istemeyeceğinizi soruyor. Bu da bilmeyenler için, aslında oldukça kârlı bir takas. Zira, Haunter, daha sonradan oldukça güçlü olan Gengar’a evriliyor.

Biz de içimizden diyoruz ki “ne güzel, hadi yapalım”. Daha sonralarda ise Mindy, “Haunter’ım bir şeye dönüştü mü? Ha! Şakaydı” şeklinde bizimle alay ediyor. Çünkü Gengar’a çeviririz umuduyla aldığımız Haunter’ı bize vermeden önce ona Everstone eşyasını vermiş. Bu da Haunter’ın evrim geçirmesini engelliyor. Yani hem pokemon’umuzdan olduk hem de dolandırıldık. Mindy için içimizden geçen şeyleri birkaç paragrafta anlatabilirdik fakat editoryal limitlerimiz maalesef buna izin vermiyor.

Wolfenstein serisinin acımasız karakterlerinden Irene Engel:

Bazıları için rahatsız edici olabilir

Frau Engel adıyla da bilinen bu karakter, hem ana karakterimize hem de dostlarına yapmadığını bırakmadı desek yanlış olmaz. Nazi distopyasında geçen Wolfenstein serisinde Engel, üstün ırk olmayan herkesi vahşice öldürmekten çekinmiyor. Hatta çekinmek bir kenarda dursun, bundan zevk aldığını bile söyleyebiliriz.

Kendisine göre kilolu olan kızına bile sürekli azar çeken, onu aşağılayan ve zaman zaman şiddet de uygulayan Engel, bunu sadece kızı kilolu olduğu için değil, iyi biri olduğu için de yapıyor. Seriden gördüğümüz üzere Engel ölmek bilmese de en sonunda hak ettiği yere kavuşuyor.

Bu kadar küçük yaşta bu ihaneti deneyimlememeliydik: Lance Vance

Spoiler

GTA Vice City’de oyun boyunca Sonny Forelli’nin parasını toplamaya ve kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bu sırada Lance Vance isimli bir adam da bize yardımcı oluyor ve belli başlı işleri halletmemizi mümkün kılıyor. Birlikte kutlama yaptığımız, birlikte üzüldüğümüz ve hatta ölümünü engellemek için uğruna gazı köklediğimiz bu karakter, aslında hiç de şefkatimizi hak etmiyormuş.

Lance’in rolü Vice City ile sınırlı değil. Kendisinin aşağılık hareketlerine Vice City Stories oyununda abisinin gözünden şahit oluyoruz. İhanet etmekten asla yorulmayan bu karakteri hiçbir oyuncu güzel hatırlamıyor

Son olarak: Metin2’deki Demirci

Şimdi milletin parasını alıp, eşyasını da yakıp parayı da geri iade etmeyen -böyle söyleyince bir yerden tanıdık geldi- Demirci’yi iyi anacak değiliz. Bu adam bizi o kadar çaresiz bıraktı ki; farklı sunucular denemek zorunda kaldık, olmadı. Tam alnını silerken basalım dedik, yok yine olmadı. Güven sorunları yaşamamıza sebep olan bu esnafın kulakları geçmişte az çınlamamıştır.

Listenin devamı da sizden şu şekilde geldi:

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