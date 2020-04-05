Epic Games'in Haftaya Vereceği Ücretsiz Oyun Belli Oldu

Ücretsiz oyun serilerine devam eden Epic Games, bu kez Steam fiyatı 59 TL olan Sherlock Holmes: Crimes and Punishments'ı kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunacak. Oyuna nasıl ücretsiz bir şekilde sahip olacağınızı bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunan Epic Games, geçtiğimiz hafta toplam Steam fiyatı 55 TL olan Gone Gome ve Hob oyunlarını ücretsiz erişime açmıştı. Ücretsiz oyunlar serisine önümüzdeki hafta da devam edecek olan şirket, bu kapsamda Steam fiyatı 59 TL olan ‘Sherlock Holmes: Crimes & Punishments’ oyununu kısa bir süreliğine ücretsiz yapacak.

Ukrayna merkezli indie oyun geliştiricisi Frogwares tarafından geliştirilen oyun, 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. Cinayetler, hırsızlıklar ve kaybolan kişilerin sırrını çözmeye çalıştığınız bu oyunu nasıl ücretsiz elde edebileceğinizi öğrenmek ve oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazımıza göz atabilirsiniz.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments nasıl bir oyun?

Tanıtıldığı ilk günlerde eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başaran Sherlock Holmes: Crimes & Punishment; PCGamer üzerinde 84/100, Gamespot ve Polygon gibi oyun üzerine kurulu diğer otoritelerdeyse 8/10 puan almayı başardı.

Gerçek anlamda dedektiflik yapacağınız bu oyunda, çözmeye çalıştığınız tek bir konu yok. Tıpkı L.A. Noire oyununda olduğu gibi cinayet vakalarından hırsızlıklara birçok farklı sır perdesi bu oyunda çözülmeyi bekliyor. Birbirinden gizemli 6 farklı vakayı çözerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments’a nasıl ücretsiz sahip olunur?

Bilindiği üzere Epic Games, her hafta farklı oyunları ücretsiz sunmasıyla oyuncuların gönlüne taht kurmuş durumda. Biz de sizler için bu oyunları nasıl kütüphanenize eklemeniz gerektiğini buradaki bağlantıda bulunan içeriğimizde her hafta anlatıyoruz. Şu anda ücretsiz olan Gone Home ve Hob oyunlarını satın almak için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. O oyunları zaten indirdiyseniz Sherlock Holmes'ün oyununu 9-16 Nisan tarihleri arasında yine aynı bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

Ücretsiz oyunları araştırıp sizlere aktardığımız bir başka yazımızın daha burada sonuna geliyoruz. Kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan oyunları derlediğimiz içeriklerimize önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak için takipte kalın.