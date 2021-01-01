Erdoğan'dan Almanya ile Ortak Aşı Üretimi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşı çalışmaları hakkında açıklamlarda bulundu. Almanya ile ortak aşı üretimi konusunda çalışmalar olduğunu belirten Erdoğan, 2021'de vaka ve ölüm sayılarında aşılar ile birlikte düşüş yaşanacağını düşündüğünü belirtti.

2020'yi nihayet geride bıraktık ve şüphesiz ki bu geçmiş yılın en önemli gündem maddesi tüm dünyada koronavirüs salgını idi. Aşıların üretiminin ve dağıtımının başlaması ile salgında farklı bir döneme giriş yaptığımız 2021 yılı ise umuyoruz ki tüm dünyada kayıplarla dolu bu salgının sonu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün gazetecilerin salgın ve aşı konularındaki sorularını yanıtladı ve Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı çalışmaları olduğunu açıkladı. Bakanlığın ve Bilim Kurulu'nun gerekli çalışmaları yürütmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, 'Sadece bizim için değil, tüm insanlık için yoğun bir yıl oldu. Acılarla dolu bir yıl oldu. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoruz. Tedbirlerle birlikte aşılarda alınan mesafe var. 3 milyon aşı geldi ve serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon, Almanya'dan bir o kadar daha gelme durumu söz konusu. Vatandaşlarımızın aşıya karşı olan tutarlılığı vaka sayılarını daha da düşürecek, vefat sayılarını da azaltacaktır. Bakanlığımız gerekli tedbirleri almış çalışmalar da devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Hem Almanya hem de Rusya ile ortak aşı çalışmaları var:

Koronavirüs aşısı alanında hem Almanya hem de Rusya ile farklı üretim çalışmalarının yapıldığını belirten Erdoğan, 'Almanya ile ortak üretim söz konusu. TÜBİTAK çalışmalarını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Rusya ile yürütülen çalışmalar var. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar var. Aldığımız şu tedbirlerle, sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Bar, pavyon, dün Boğaz'da yatta bir şeyler oldu. Bunlar bizi üzüyor, rahatsız ediyor. Biz bu yasakları zevkimiz için istemiyoruz. Bunu da Bilim Kurulumuzun tespitleriyle bu adımları atıyoruz.' şeklinde konuştu.