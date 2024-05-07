Erkekler ve kadınlar arasındaki en yaygın anlaşmazlıklardan biri, yön bulma konusunda kimin daha iyi olduğudur. Genellikle erkekler bu konudaki üstünlüklerini vurgularken kadınlar ise buna pek de katılmazlar.

Sosyal medyada belirli aralıklarla, kadınların ulaşılmak istenen yeri navigasyon açıkken bile yanlış tarif ettiği yönünde espriler döner. Bazıları kadınların bu konuda gerçekten yeteneksiz olduğunu düşünürken bazıları ise buna katiyen katılmaz.

Peki işin aslı nedir?

Aslında bu sorunun cevabı oldukça tartışmalıdır.

Bu konuda yapılan çalışmaların çoğunda erkeklerin, kadınlara kıyasla yönlerini daha iyi bulduğu ortaya çıkmıştır. Bazı araştırmacılar bunun doğruluğunu kabul ederek erkeklerin bu yeneğini evrime veya yetiştirilme tarzına bağlarken bazıları ise bunu reddeder.

Şöyle ki tarih öncesi çağlarda erkekler genellikle avlanmak için uzun mesafeler kat ederken kadınlar, evin içinde vakit geçirirdi ve bulundukları çevrede daha az dolaştıklarından karmaşık yerlerde yollarını çok fazla kaybetmezlerdi.

Bu da erkekler üzerinde yön bulma becerilerini geliştirme yönünde, bir seçilim baskısıyla sonuçlanmış olabilirdi.

Ayrıca duruma genetik açıdan bakıldığında, yönünü çok iyi bulan babaların kızlarının da bu konuda kusursuz olması gerekirdi.

Ancak böyle bir durum olmadığından araştırmacılara göre erkeklerin bu yeteneğinin arkasında, bariz bir yetiştirilme tarzı ve bunun devamlılığı olduğunu düşünülmekte.

Öte yandan erkeklerin ve kadınların bu anlamdaki becerilerini test etmek amacıyla 18 erkek ve 18 kadının katıldığını bir çalışma gerçekleştirildi.

36 katılımcıya 3 boyutlu gözlük verilerek bir labirent gösterildi ve belli bir noktaya ulaşmaları istendi. Ayrıca bu esnada erkek ve kadınların beyin faaliyetlerinde farklılık olup olmadığını belirlemek için bir MRI tarayıcısı da kullanıldı.

Araştırmacılar, erkeklerin kadınlara oranla çok küçük bir farkla yönlerini daha kolay ve hızlı bulabildikleri sonucuna ulaştı.

Bunun nedeni ise erkeklerin genel anlamda yollarını bulmaya çalışırken ana yönleri kullanmaları yani aradıkları yerin genel yönüne yönelmeleriydi. Fakat kadınlar istedikleri yere ulaşabilmek için kafalarında belirledikleri rotaları izledi ve bunun dışına çıkmadı. Hâl böyle olunca kadınlar, gitmek istedikleri yere erkeklere oranla daha uzun sürede ulaştı.

Sizin bu konuda düşünceleriniz ne yönde?

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