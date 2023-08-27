“Kadınlar tipe değil, zekâya bakar!” lafıyla hep karşılaşıyoruz fakat bunun bilimsel bir araştırmasının yapılacağı hiç aklınıza gelir miydi? Acaba sonuçlar gerçekten de bu lafı doğruluyor mu?

Birazdan daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğimiz araştırmada, fiziksel olarak daha ‘çekici’ kategorisinde sınıflandırılan insanların, daha ‘zeki’ eşlere sahip olacağı öngörülerek bazı testler yapıldı.

Elbette cinsiyet faktörü de araştırmanın sonuçları üzerinde rol oynayan büyük etkenlerden biriydi fakat sonuçlar, tahmin edilenden de ilgi çekiciydi!

Eşler arasındaki çekicilik ve zekâyı ölçen araştırmada, ilk olarak bazı tahminler yapıldı.

Yapılan araştırmadaki öngörüye göre; fiziksel olarak daha çekici denebilecek kadınların, daha yüksek IQ’lu eşleri varken çekici kategorisinde sınıflandırılabilecek erkeklerin, eşlerinin zekâsıyla ilgili bir değişiklik olmayacaktı.

Katılımcıların zekâlarını ve fiziksel görünüşlerini ölçmek için iki tane test uygulandı.

Katılımcılara, “Henmom-Nelson Zihinsel Yetenek Testi”ne dayanan bir IQ ölçüsü testi uygulandı. 90 adımdan oluşan bu test, sözel ve matematiksel yetenekleri ölçüyordu ve 30 dakika sürüyordu.

Fiziksel görünüş testinde ise katılımcıların fotoğraflarına, 6 erkek ve 6 kadın tarafından 1 (hiç çekici değil) ve 11 (son derece çekici) skalasında bir derecelendirme yapıldı. Fotoğraflar, siyah beyazdı ve tüm yüzü içeriyordu.

Erkeklerin eşlerinde aradığı öncelik, fiziksel çekicilikken kadınların eşlerinde aradığı önceliğinin zekâ olduğu ortaya çıktı.

Katılımcıların test sonuçlarına bakıldığında, yüksek çekiciliğe sahip erkeklerin eşlerinin sahip olduğu zekâya verdiği önem ile yüksek çekiciliğe sahip kadınlarınki arasında epey fark olduğu görüldü. ‘Çekicilik’ puanı yüksek kadınlar, büyük oranda, zekâ seviyesi yüksek erkekleri tercih etmişti!

Araştırmada, kadınların motivasyonuna dair bir veri bulunmuyor.

Bahsi geçen araştırmada, ‘çekici’ kadınların, daha zeki erkeklere ilgi duymasının kesin nedenine dair bir bulgu yok fakat aşağıda yer alan “Bilime Göre Kadınların Çoğunun "1.80 Üstü" Erkekleri Daha Çekici Bulmasının Sebebi Ne?” içeriğimizdeki gibi evrimsel veya toplumsal nedenleri olabilir.