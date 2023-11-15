Son 50 yıldaki çalışmalarda elde edilen sonuçların değerlendirildiği bir çalışma, böcek öldürücülere maruz kalmanın erkeklerin sperm sayısında düşüşe neden olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre erkeklerin sperm sayısı, son 50 yılda sürekli bir düşüş halinde. Farklı araştırmaların sonuçlarının bir araya getirildiği bir çalışma, dünya genelindeki bu düşüşün sebebinin ise insektist olarak adlandırılan böcek öldürücüleri olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre insektistler, insanların hormonlarını etkileyebiliyor ve bu nedenle de sperm sayısı azalıyor olabilir.

Böcek öldürmeye çalışırken insanlara zarar vermek

Araştırmanın başyazarı Lauren Ellis, "Böcek ilaçlarının insanlarda sperm konsantrasyonunu nasıl etkilediğini anlamak, bunların çevrede bolca bulunmaları ve belgelenmiş üreme tehlikeleri göz önüne alındığında kritik bir öneme sahip. Böcek ilaçları bir kamu sağlığı sorunu." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki araştırmalarda elde edilen verilen, araştırma kısıtları göz önüne alınarak ortak bir paydada buluşturuldu. Toplamda 21 araştırmada yer almış ve en çok kullanılan iki böcek öldürücü madde grubuna (organofosfatlar ve N-metil karbamatlar) maruz kalmış 1774 yetişkin erkeğe ait veriler kullanıldı. Araştırmaların boyutlarından bağımsız olarak her çalışmada erkeklerin sperm konsantrasyonunun düşüşte olduğu görüldü. Katılan erkeklerin Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya'da yaşadıkları da belirtildi. Yani süreç küresel olarak insanlığı etkiliyor.

Araştırma ayrıca sperm kalitesinde de düşüş olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında yapılan bir araştırmada, 1973 yılında kısır olmayan erkeklerin sperm sayısının 101,2 milyon olduğu, bu sayının 2018'de 49 milyona gerilediği ifade edildi. 49 milyon, Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan "normal" sperm yoğunluğu aralığında yer alıyor.

Sperm sayısını ve kalitesini etkileyen farklı etmenler de bulunuyor. Stres, hava kirliliği gibi faktörler hem insanlarda hem de hayvanlarda sperm sayısını ve kalitesini düşürüyor. Araştırmacılar, böcek ilaçlarında kullanılan etken maddelerin nörotoksik etkilerinin incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Araştırma, Environmental Health Perspectives üzerinden yayımlandı.