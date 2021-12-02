Clubhouse Türkçe, Arapça ve Çince dahil olmak üzere 13 dil desteği sunacaklarını açıkladı. Bununla birlikte kullanıcı ve uygulama etkileşiminin artacağı düşünülüyor.

Dünya genelinde yayılan ve insanları, sektörleri birçok yönden etkileyen pandemi döneminde dijital olarak da çeşitli değişiklikler meydana geldi. Bunların başında, insanların bir araya gelerek gerçekleştirdiği söyleşi, konferans, webinar (internet ortamında yapılan seminerler) ve sohbet ortamları gibi etkinliklerin sesli ve görsel olarak sosyal ortama taşınması yer alıyor.

Birçok uygulama da bu dönemde önemli ölçüde kullanıcı kazandı. İnsanların pandemi öncesinde de kullandığı sosyal medya uygulamaları ise bu yöndeki ihtiyaçları karşılamaya yönelik çeşitli iyileştirmeler ve yenilikler yaptı. Pandemi döneminin popüler uygulamalarından olan Clubhouse, bu dönemde fazlasıyla kullanıcı kazandı. Hatta Twitter, bu uygulamanın popüler olmasına sebep olan sesli sohbet odaları özelliğinden ‘ilham’ almıştı.

Türkçe dahil 13 yeni dil desteği

Clubhouse pandemi döneminde kazandığı popülerliğini korumak için bazı stratejiler ve yenilikler getirmeye çalışıyor. Bir dönem nitelik ve kullanıcı kalitesi bağlamında fazlasıyla beğenilen Clubhouse, bazı kullanıcılar tarafından, uygulamanın yıllar öncesinin chat odalarına dönüştüğü söylenerek eleştiriliyor.

Birkaç hafta önce, uygulamaya, sohbeti kaydetme gibi önemli özelliklerin geleceği açıklanmıştı. Son olarak ise Clubhouse, Türkçe dahil olmak üzere 13 dil için destek sunacağını açıkladı. Bu diller arasında Arapça, Bengalce, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Farsça/Farsça, Hausa, Igbo, Marathi, Nepali, Somali, Thai, Türkçe ve Yoruba yer alıyor.

Şirket, bu yeniliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Konular, ortak tutkulara veya ilgili uzmanlığa sahip odaları, kulüpleri ve insanları bulmanıza yardımcı olur. Bugünden itibaren, Konular daha kapsamlı, daha yararlı ve daha fazla yerde bulunabilecek, böylece Clubhouse’da aradığınızı hızla bulabileceksiniz” sözlerine yer verdi.