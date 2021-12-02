Spotify ve Apple En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı - 2021

Spotify ve Apple Music, 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Bu yıla damgasını vuran isim Olivia Rodrigo oldu. Her iki platformda en çok dinlenen şarkılarsa değişiklik gösterdi.

2020 yılı, dünyayı tersten gördüğümüz bir yıl olmuşken 2021 yılı, bu tersliğe alıştığımız bir yıl oldu. Normal yaşantımıza yavaş yavaş dönmeye çalışırken hayatımızdan eksik olmayan bir şey elbette vardı: Müzik. Duygularımıza tercüman olan müzik, aynı zamanda her zamanki gibi ortak noktalarımızı da keşfetmemize yardım etti.

Peki 2021 yılı boyunca dünyada en çok hangi parçalar dinlendi? İşte bu sorunun cevabı, Spotify ve Apple Music’in yayınladığı listelerle cevaplandı. Her iki listeye de baktığımızda bu yıl en ön planda Olivia Rodrigo ve BTS gibi isimlerin olduğunu gördük. Gelin, hem Spotify hem de Apple Music’te bu yılın en çok dinlenen parçalarına bakalım.

2021'de Spotify'da en çok dinlenen şarkılar:

1. “drivers license” – Olivia Rodrigo

2. “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X

3. “STAY (with Justin Bieber)” – The Kid LAROI

4. “good 4 u” – Olivia Rodrigo

5. “Levitating (feat. DaBaby)” – Dua Lipa

2021'de Apple Music’te en çok dinlenen şarkılar:

1. “Dynamite” – BTS

2. “drivers license” – Olivia Rodrigo

3. “positions” – Ariana Grande

4. “For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby)” – Pop Smoke

5. “Blinding Lights” – The Weeknd