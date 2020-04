Ertelenen The Last of Us Part II'den Videolar Ortaya Çıktı

2013 yılında PlayStation 3’e, 2014 yılında PlayStation 4’e çıkan ve kendisine büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başaran Last of Us’ın merakla beklenen devam oyunundan oynanış videoları ortaya çıktı.

Oyuncuların en sevdikleri oyunlar arasında bulunan, ilk önce PlayStation 3’e daha sonra remastered sürümüyle PlayStation 4’e çıkan Last of Us’ın devam oyunun çıkış tarihinin bir kez daha ertelendiğini sizlere aktarmıştık.

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren, birçok yerde üretimin neredeyse durmasına sebep olan koronavirüs, Last of Us Part II’nin de çıkış tarihinin ertelenmesine neden oldu. Devam oyunun çıkış tarihine dair ise herhangi net bir bilgi bulunmuyor.

The Last of Us Part II’den ortaya çıkan görüntüler

İkinci oyuna dair ortaya çıkan görüntülerde, yukarıdaki videodan da izleyebileceğiniz gibi oyunun asıl kahramanı Ellie’nin karlı bir kış gününde at bindiği görülüyor. Ayrıca oyuna dair ortaya çıkan tek video da bu değil. Aşağıdaki videodan da izleyebileceğiniz üzere yine Ellie ile olan bir sahne ortaya çıktı. Bu videoda da Ellie’nin gitar çaldığı görülüyor.

Sürekli olarak ertelenen oyunla ilgili sürekli kötü haberler değil, ayrıca iyi haberler de bulunuyor. Oyunun geliştirici stüdyosu Naughty Dog, yaptığı resmi açıklamada, oyunun geliştirme aşamasının neredeyse tamamlandığını ve son hataların düzeltme sürecine gelindiğini duyurdu.

The Last of Us Part II neden ertelendi?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunun ertelenmesinin sebebi koronavirüs oldu. Stüdyo, yaptığı açıklamada "Oyunu bitirsek bile, bizim ötemizdeki lojistik gerçeğiyle karşılaştık, The Last of Us Part II’yi tatmin olacağımız şekilde satışa sunamadık. Herkesin The Last of Us Part II’yi herkesin oynadığından ve herkes için en iyi deneyimi sağlamak için elimizden geleni yaptığımızdan emin olmasını istiyoruz. Bu da oyunun, lojistik sorunlarının çözüldüğü bir zaman ertelendiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Bu karardan dolayı mutsuz olduklarını ve tüm oyunculara adil davranmak istediklerini dile getiren Naughty Dog, bunun çok uzun bir gecikme olmayacağını umduklarını söyledi. Siz de devam oyununu merakla bekleyen bir Last of Us hayranıysanız, ikinci oyundan paylaşılan ekran görüntülerine buradan bakabilirsiniz.