The Last of Us 2, Koronavirüs Yüzünden Tekrar Ertelendi

Oyunseverlerin bir gün oynayabileceklerine dair umutlarını koruduğu oyunlardan biri olan The Last of Us 2, Koronavirüs salgını nedeniyle bir kez daha ertelendi. Yine de iyi haberler yok değil.

The Last of Us: Part II, bu yılın mayıs ayında yapılan açıklama ile resmi olarak ertelenmişti. Bu karar, oyunseverlerin oldukça üzülmesine neden olmuştu. Firma, oyunu bir kez daha ertelediğini duyurdu.

Bu defaki ertelemenin nedeni ise koronavirüs oldu. Pek çok sektörde üretim sürecinin durmasına ya da çok yavaşlamasına neden olan bu salgın, Naughty Dog’un da oyunu ertelemesine neden oldu.

Naughty Dog’dan yeni haber

Naughty Dog, oyunun bir kez daha ertelendiğini Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, firmanın elinde olmayan nedenlerden dolayı yaşanan lojistik sorunu yüzünden, oyunun istenilen kalitede olmadığı belirtildi. Firma, herkesin aynı anda oyun deneyimini yaşaması ve herkesin en iyi oyun tecrübesine sahip olması için erteleme kararı aldığını açıkladı.

Oyunun yapımcıları, erteleme kararını duyurmuş olsalar da The Last of Us: Part II’nin artık bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyunun çıkış tarihi ise bilinmiyor. Joel ve Ellie’nin hikayesinin ne zaman devam edeceği bir merak konusu.

Oyun, bitiş sürecine yakın

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yakın zamanda gördüğünüz üzere, Last of Us Part II’nin çıkışı ertelendi. Bu haberin sizin için de bizim için olduğu kadar hayal kırıklığı yarattığına eminiz. Takipçilerimize ve topluluğumuza erişmek istedik.

İyi haber şu ki, The Last of Us Part II’nin geliştirmesi neredeyse tamamlandı. Son hataları düzeltme sürecindeyiz.

Yine de, oyunu bitirsek bile, bizim ötemizdeki lojistik gerçeğiyle karşılaştık, The Last of Us Part II’yi tatmin olacağımız şekilde satışa sunamadık. Herkesin The Last of Us Part II’yi herkesin oynadığından ve herkes için en iyi deneyimi sağlamak için elimizden geleni yaptığımızdan emin olmasını istiyoruz. Bu da oyunun, lojistik sorunlarının çözüldüğü bir zaman ertelendiği anlamına geliyor.

Bu karardan dolayı mutsuzuz ancak nihai olarak tüm oyuncularımız için adil olanı anladık. Umuyoruz ki bu çok uzun bir gecikme olmayacak ve paylaşabilecek yeni bir bilgi elde edebilirsek paylaşacağız.

Hepinize, ailenize ve dostlarınıza sağlık diliyoruz. Harika hayranlar olduğunuz ve daimi desteğiniz için teşekkürler.

Güvende kalın!”