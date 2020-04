PS4 oyuncularının beklemekten yorulduğu The Last of Us Part II'den yeni ekran görüntüleri geldi. Hikayeye dair detaylar sunulmasa da, görüntüler sevilen karakterlerin yeni oyundaki görünümüne ışık tutuyor.

Sony ve Naughty Dog, dün The Last of Us Part II'nin süresiz olarak ertelendiğini açıklayarak hayranları yasa boğdu. Geliştirici Naughty Dog, devam oyunundan ekran görüntüleri paylaşarak bu uzun bekleyişte heyecanı daha da artırdı.

The Last of Us Part II'nin ekran görüntüleri, Joel ve Ellie'nin yeni görünümlerin yanı sıra, Tommy'nin dönüşüne ve yeni karakterlere yer veriyor. Ekran görüntülerindeki sahneler, geçen yıl tanıtımlarda kullanılanlardan farklı, ancak maalesef yeni görüntülere hikaye detayları eklenmedi.

The Last of Us Part II'nin ilk olarak 22 Şubat 2020'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak Naughty Dog, heyecanla beklenen devam oyununu 29 Mayıs'a erteledi. Son olarak COVID-19'un yayılması nedeniyle birçok mağazanın kapanması ve çoğu ülkenin karantina sürecine girmesi, yeniden erteleme kararına yol açtı.

Geliştirici, yeni tarihi lojistik sorunları çözeceği zaman açıklayacağını duyurdu. Yine de yeni ekran görüntüleri bu zorlu bekleyişte bir teselli olabilir. Ekran görüntülerinde Ellie, daha önceki tanıtımlardaki halinden daha genç görünüyor. Diğer yandan Joel, daha bitkin ve çökmüş bir halde.

The Last of Us Part II'den yeni ekran görüntüleri