Eşarj'dan Elektrikli Otomobil Sahiplerine Müjde: İndirim Kampanyası Başladı

Geçtiğimiz aylarda yaptığı zamlar nedeniyle tepki toplayan elektrikli otomobil şarj istasyonu Eşarj, yeni bir kampanya başlattı. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında tüm hızlı şarj portlarında indirim yapıldı. Ayrıca tek fiyat uygulamasına geçildi. İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen elektrikli otomobil şarj istasyonlarından Eşarj, geçtiğimiz dönemde önemli bir tartışmaya konu olmuştu. Şirket, fiyatlarına üst üste zam yapmış, bu da elektrikli otomobil kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Görünen o ki gelen tepkiler, Eşarj'ın geri adım atmasına sebep olmuş durumda.

Bir duyuru yayımlayan şirket, 16 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olan yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında firmanın hızlı şarj portlarında tek fiyat uygulaması yapılacak. Eşarj'ın açıkladığı yeni rakam, hâlâ en ucuz seviye olmasa da elektrikli otomobil sahiplerini memnun edecek gibi görünüyor.

Eşarj fiyatları nasıl değişti?

Şarj ünitesi Eski Fiyat Yeni Fiyat AC (22 kW) 9,40 TL / kWh 9,40 TL / kWh DC (90 kW altı) 13,50 TL / kWh 11,50 TL / kWh DC (90-180 kW arası) 14,90 TL / kWh 11,50 TL / kWh DC (180 kW ve üstü) 15,80 TL / kWh 11,50 TL / kWh

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Eşarj'ın 22 kW kapasiteli yavaş şarj portlarında herhangi bir fiyat değişikliği yok. Ancak elektrikli otomobil sahiplerinin daha çok tercih ettikleri DC şarj portlarında tüm fiyatlar, 11,50 TL'ye sabitlenmiş durumda.

Peki siz yeni rakamları nasıl buldunuz? Elektrikli otobiliniz varsa bu fiyatlardan Eşarj istasyonlarına gitmeyi düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz...