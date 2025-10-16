Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Eşarj'dan Elektrikli Otomobil Sahiplerine Müjde: İndirim Kampanyası Başladı

Geçtiğimiz aylarda yaptığı zamlar nedeniyle tepki toplayan elektrikli otomobil şarj istasyonu Eşarj, yeni bir kampanya başlattı. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında tüm hızlı şarj portlarında indirim yapıldı. Ayrıca tek fiyat uygulamasına geçildi. İşte detaylar...

Eşarj'dan Elektrikli Otomobil Sahiplerine Müjde: İndirim Kampanyası Başladı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin önde gelen elektrikli otomobil şarj istasyonlarından Eşarj, geçtiğimiz dönemde önemli bir tartışmaya konu olmuştu. Şirket, fiyatlarına üst üste zam yapmış, bu da elektrikli otomobil kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Görünen o ki gelen tepkiler, Eşarj'ın geri adım atmasına sebep olmuş durumda.

Bir duyuru yayımlayan şirket, 16 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olan yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında firmanın hızlı şarj portlarında tek fiyat uygulaması yapılacak. Eşarj'ın açıkladığı yeni rakam, hâlâ en ucuz seviye olmasa da elektrikli otomobil sahiplerini memnun edecek gibi görünüyor.

Eşarj fiyatları nasıl değişti?

Başlıksız-1

Şarj ünitesi Eski Fiyat Yeni Fiyat
AC (22 kW) 9,40 TL / kWh 9,40 TL / kWh
DC (90 kW altı) 13,50 TL / kWh 11,50 TL / kWh
DC (90-180 kW arası) 14,90 TL / kWh 11,50 TL / kWh
DC (180 kW ve üstü) 15,80 TL / kWh 11,50 TL / kWh

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Eşarj'ın 22 kW kapasiteli yavaş şarj portlarında herhangi bir fiyat değişikliği yok. Ancak elektrikli otomobil sahiplerinin daha çok tercih ettikleri DC şarj portlarında tüm fiyatlar, 11,50 TL'ye sabitlenmiş durumda.

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Peki siz yeni rakamları nasıl buldunuz? Elektrikli otobiliniz varsa bu fiyatlardan Eşarj istasyonlarına gitmeyi düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim